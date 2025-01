Lo United lo soffia al Milan: colpo da 90 milioni | Accordo e firma

Dall’Inghilterra arrivano delle voci insistenti che vorrebbero in Premier League uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri.

Il primo scossone del nuovo anno lo ha dato il Milan che, anche se la decisione è stata presa e ufficializzata a fine 2024, ha deciso di esonerare l’ormai ex tecnico Paulo Fonseca e chiamare al suo posto il connazionale, Sergio Conceicao.

L’ex allenatore del Porto proverà a risollevare le sorti dei rossoneri in questo 2025 e avrà meno di sei mesi per convincere società e dirigenza milanista a farsi confermare sulla panchina del Milan. Certo è, però, che il cambio di tecnico segna una radicale inversione di tendenza rispetto al recente passato, sotto tutti i punti di vista.

Con l’arrivo a Milanello del nuovo allenatore, inoltre, si sono cominciate inevitabilmente a susseguire le notizie su eventuali rinforzi che potrebbero arrivare in questo mese e in questa sessione di mercato, magari richiesti direttamente da Sergio Coinceicao.

La prima mossa potrebbe essere, intanto, quella di bloccare Tomori che è richiesto dalla Juventus, ma alla fine dovrebbe restare al Milan. Poi, per quel che riguarda possibili acquisti, i rossoneri sarebbero concentrati soprattutto sulla mediana e sulla possibilità di consegnare all’allenatore un’alternativa in più in quel ruolo.

Milan, il sogno di mercato resta Kolo Muani

Il sogno è e resta Samuele Ricci, ma difficilmente potrà arrivare, soprattutto a gennaio. Altri nomi che si fanno con insistenza sono quelli di Belahyane del Verona e Bondo del Monza. In questi ultimi giorni è quest’ultimo il profilo su cui sembrerebbe virare definitivamente la dirigenza del Milan.

Alcune indiscrezioni, poi, hanno anche accostato ai rossoneri l’attaccante Randal Kolo Muani. Il francese non sta trovando spazio nel Paris Saint Germain, con Luis Enrique che gli preferisce un falso nueve e quindi una punta più di movimento. Questo potrebbe spingere i parigini a cedere il Nazionale francese in prestito per sei, con il Milan che sarebbe in prima fila per accaparrarselo.

Kolo Muani, tutte le squadre interessate al francese

La concorrenza attorno al calciatore, però, sembra essere molto alta e l’inserimento di alcuni club inglesi potrebbe far sfumare quello che, per molti tifosi rossoneri, può essere considerato un sogno di mercato. Questo, però, al netto del fatto che Kolo Muani piace molto pure alla Juventus e, in Germania, anche a Lipsia e Bayern Monaco.

Il nome della punta del PSG è stato accostato, infatti, anche a Tottenham e Manchester United, ma non solo. Nelle ultime ore hanno preso corpo anche le ipotesi Arsenal, che dovrà sostituire l’infortunato Saka per i primi mesi del 2025, e Aston Villa. I parigini, dal canto loro, preferirebbero cederlo in Inghilterra anche per la possibilità più elevata di monetizzare da una eventuale sua cessione a titolo definitivo.