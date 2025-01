È l’atleta più pagato della storia: mai nessuno come lui | Ronaldo e Messi si sognano queste cifre

Ecco chi è lo sportivo più pagato della storia, Messi e Ronaldo hanno guadagnato molto di meno rispetto a lui

Il mondo del calcio ha visto un incremento dei costi nell’ultimo decennio per le società, con i principali club italiani che stanno facendo fatica a reggere le potenze economiche straniere nel poter ingaggiare e stipendiare i top player, i cui stipendi sono aumentati in modo vertiginoso.

Ad oggi il calciatore più pagato è Cristiano Ronaldo, in forza all’Al Nassr in Arabia. Il suo guadagno annuale è pari a 285 milioni di dollari, di cui 65 grazie ad attività extracampo.

Dietro di lui l’eterno rivale di un’intera generazione, Lionel Messi. La stella argentina milita nell’Inter Miami e percepisce 135 milioni all’anno, di cui 75 extracampo.

Completa il podio Neymar, nonostante i recenti problemi fisici che lo hanno colpito. Il fuoriclasse brasiliano è nella rosa dell’Al Hilal e ha 110 milioni di dollari come guadagno stagionale, di cui 30 extracampo.

Né Messi e né Ronaldo, sono ben distanti nella classifica dei Paperoni del mondo dello sport

Numeri da capogiro ma che non sono niente rispetto a un altro collega che si è cimentato in un’altra disciplina, ben più redditizia rispetto al calcio che sta aumentando i propri introiti.

Un campione che ha soddisfatto la voglia di divertimento di un intero popolo che ne ha ammirato le gesta, poi tramandate fino ad oggi, un atleta dalle doti fisiche incredibili.

Chi è lo sportivo più pagato della storia

Lo sportivo più pagato della storia è Gaio Appuleio Diocle, un ariuga romano che vinse 1462 su 4246 su cui ha partecipato, in arene che contenevano 150000 spettatori. Le sue vincite ammontano a 35.863.120 sesterzi, equivalenti a 358.631,20 aureus o con un valore stimato di oltre 15 miliardi in dollari ai valori del 2011, basato su un confronto tra i bilanci dell’esercito romano e dell’esercito degli Stati Uniti.

Una cifra impressionante che testimonia anche la ricchezza dell’Impero, in grado di dominare il Mondo con un sistema politico efficiente che ha gettato le basi del futuro dell’umanità. All’epoca lo sport era inserito in manifestazioni religiose che erano seguite da tutti i cittadini liberi e che avevano come momenti cruciali delle gare agonistiche in cui la forza e la tenacia erano elementi fondamentali per poter vincere.