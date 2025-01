“Incoerenza nei protocolli”: Sinner nella bufera | La squalifica diventa un caso

Jannik è di nuovo al centro del ciclone mediatico, la presunta squalifica diventa un caso dopo una recente dichiarazione

Jannik Sinner sta per tornare ad allenarsi in vista dell’imminente inizio della nuova stagione tennistica, con il campione altoatesino che sarà chiamato a confermarsi il numero 1 del mondo, posizione che ha conquistato e conservato nel corso di un 2024 che lo ha visto vincere otto trofei e guidare la Nazionale italiana al secondo successo consecutivo in Coppa Davis.

L’azzurro ha dimostrato di essere il più costante nel rendimento, con una concentrazione mentale che ha stupito tutti. Il talento non sempre basta per mantenersi a un livello così alto per un’intera annata e lui non ha mai avuto flessioni.

Ha spodestato dal trono Nole Djokovic che ha iniziato la propria parabola discendente dopo aver dominato il ranking negli ultimi anni. Il serbo inaugurerà il suo 2025 giocando l’Atp 250 di Brisbane anche nel doppio, a fianco di Nick Kyrgios.

In conferenza stampa ha parlato di passato e di futuro: “È stato un anno interessante. La mia priorità era vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi e ci sono riuscito. Nel complesso credo di aver avuto più alti e bassi rispetto alle stagioni precedenti. Ho intenzione di giocare un po’ più di tornei rispetto alla scorsa stagione e mi auguro che anche il livello salirà, insieme alla mia classifica, magari vincendo qualche torneo”.

Il caso Clostebol ancora non si placa, non c’è pace per il numero 1

Tra i temi affrontati da Nole, c’è anche il caso Clostebol che ha visto coinvolto Jannik Sinner ed è diventato un argomento centrale nell’opinione pubblica, non solo per gli appassionati di tennis.

Conosce bene l’azzurro e ritiene che non avrebbe mai assunto sostanze proibite in modo consapevole ma allo stesso tempo insiste su alcune incongruenze emerse nelle indagini.

Incongruenze nei protocolli, ulteriore fango gettato su Jannik

Il compagno di doppio Kyrgios è stato molto pesante nel criticare Jannik, ritenendolo colpevole del fatto di cui è stato accusato e, quindi, meritevole di una squalifica.

Djokovic, invece, ha dichiarato: “Nick è stato molto esplicito su alcune questioni, in particolare sul caso doping con Jannik coinvolto, e ha toccato alcuni punti giusti quando si tratta di trasparenza e incoerenza con i protocolli e con i confronti caso per caso“.