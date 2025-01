Ha chiesto ufficialmente la cessione: addio a gennaio | I top club italiani preparano il colpo

La sessione invernale di calciomercato è ufficialmente partita e si annuncia molto accesa e piena di colpi di scena.

Siamo ormai entrati nel pieno del calciomercato invernale e i dirigenti delle squadre della nostra Serie A, stanno cercando di portare a casa gli obiettivi più importanti per cercare di regalare ai propri allenatori quei rinforzi giusti in vista del prosieguo della stagione.

Dalla testa alla coda della classifica del nostro campionato, tutte le squadre, o quasi, sono impegnate in questa sessione di mercato. Qualcuno si è già mosso, qualcun altro attenderà le occasioni giuste che si presenteranno da qui al 3 febbraio, data di chiusura delle trattative. Altri, invece, sperano soltanto di non dover rinunciare ai propri calciatori migliori.

Al netto dell’Inter, unica squadra tra le grandi che non dovrebbe operare sul mercato in entrata, ma potrebbe soltanto sfoltire la rosa con qualche operazione minore, tutte le altre big di casa nostra hanno in programma entrate e uscite. Il Napoli di Antonio Conte, per esempio, vorrebbe regalare al proprio allenatore, Danilo della Juventus e ha già perfezionato lo scambio di portieri (Scuffet-Caprile) con il Cagliari.

Napoli che contende alla Lazio il centrocampista dell’Empoli Fazzini, vero obiettivo del club allenato da Mister Baroni. Molto attive, invece, sono Roma e Juventus che potrebbero optare per delle operazioni molto importanti, sia in entrata che in uscita.

Liverpool, lo scarso minutaggio di Chiesa

Un ex juventino, che sembrava in procinto di cambiare squadra in questo mercato di gennaio, intanto, è stato, almeno per il momento, blindato dal suo club. Stiamo parlando di Federico Chiesa che, soltanto a fine agosto, era passato al Liverpool per una cifra vicina ai 13 milioni di euro.

Tra infortuni muscolari e poca fiducia dell’allenatore, fin qui, il nazionale azzurro conta soltanto quattro presenze con la sua nuova maglia. Un minuto in Champions League contro il Milan, appena un quarto d’ora in Premier League e poco più di 100′ in Coppa di Lega.

Mercato, Chiesa resta al Liverpool

Nonostante questo scarso impiego e minutaggio, la squadra dominatrice della Premier League e del girone di Champions, non ha intenzione di cedere il calciatore italiano, nemmeno in prestito. La conferma è arrivata da Ramadani, agente di Chiesa che, in una recente intervista, ha confessato che l’ex esterno d’attacco della Juve non lascerà il Liverpool a gennaio.

Nonostante le ultime indiscrezioni, quindi, il Liverpool non cederà Federico Chiesa e sta lavorando per portarlo nelle condizioni migliori, avendo molta fiducia nelle sue potenzialità e nella sua utilità per la squadra, da qui a fine stagione.