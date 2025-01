L’Arabia depreda la Serie A: altro clamoroso addio | La squadra perde il suo pilastro

I club sauditi, dopo il saccheggio fatto nell’estate 2023, ci provano ancora per calciatori del nostro campionato.

La Saudi Pro League sta cercando di raggiungere il livello dei top campionati europei e lo fa, molto spesso, saccheggiando calciatori che arrivano proprio da quelle top squadre che incendiano il calcio di casa nostra e quello continentale.

A dir la verità, però, è stata l’estate del 2023 quella che ha rappresentato una vera e propria diaspora di grandi campioni al tramonto della loro carriera, ma anche di calciatori mediamente giovani e nel pieno della loro maturità calcistica, dal calcio europeo verso i ricchissimi lidi sauditi.

Ad aprire le danze, però, fu Cristiano Ronaldo che, nel gennaio dello stesso anno, interruppe il suo rapporto con il Manchester United per passare all’Al Nassr. Squadra quest’ultima che, oltre all’ingaggio di Cr7, ha poi ingaggiato Stefano Pioli per la panchina e fatto spesa grossa anche nella nostra Serie A con l’acquisto di Marcelo Brozovic dall’Inter per circa 18 milioni di euro.

Gli altri calciatori che nell’estate 2023 sono passati dalla nostra Serie A direttamente al campionato saudita sono Merih Demiral, per 20 milioni di euro dall’Atalanta all’Al-Ahli; Roger Ibanez per 30 milioni di euro dalla Roma all’Al-Ahli; Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio all’Al-Hilal per circa 40 milioni di euro.

Arabia Saudita, ancora offerte per calciatori di Serie A

Sempre nella stessa estate, poi, sono andati a giocare nella Saudi Pro League anche vecchie conoscenze del calcio italiano come Frank Kessie dopo un anno passato al Barcellona e la sua esperienza importante al Milan, Luiz Felipe, ex Lazio, passato per 22 milioni di euro dal Betis Siviglia all’Al-Ittihad, e Koulibaly, ex Napoli, passato dal Chelsea all’Al-Hilal per 22 milioni di euro.

Nell’ultima estate, poi, le ricche squadre saudite hanno provato a portare anche Paulo Dybala in Arabia, ma dopo che la Roma aveva concluso l’affare, il calciatore ha rifiutato il suo passaggio in Estremo Oriente e ha deciso di restare nella Capitale.

Mercato, l’Arabia Saudita su Paredes

Gli arabi, però, non mollano e ci riprovano per La Joya, ma anche per un altro calciatore della Roma che, dopo essere stato ai margini del progetto con Ivan Juric è tornato fondamentale con l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina. Parliamo di Leandro Paredes che ha comunque un contratto in scadenza con la società giallorossa nel prossimo giugno.

L’intenzione della Roma è quella di prolungare il contratto del Campione del Mondo argentino, ma il calciatore ha ricevuto una ricchissima offerta dall’Al Shabaab. Ora, dovrà essere lo stesso Paredes a decidere se restare in giallorosso, accettare i tanti soldi sauditi o tornare in Argentina come da progetti iniziali.