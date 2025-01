Il Genoa fa fuori Balotelli: promessa non mantenuta | La decisione è ufficiale

Dopo il suo arrivo a stagione ampiamente cominciata, per Supermario l’avventura rossoblù sembra già ai titoli di coda.

Aveva firmato per il Genoa con grande entusiasmo e determinato a dimostrare di meritarsi quest’ulteriore, e forse ultima, chance che il calcio italiano gli poneva davanti. Le cose, però, non sono andate per il verso giusto e, per Mario Balotelli, l’esperienza in rossoblù sembra già essere giunta al capolinea.

Da quando ha deciso di accettare la proposta del club rossoblù, firmando per il Genoa lo scorso 27 ottobre, infatti, Mario Balotelli ha disputato appena 62′ in due mesi, distribuiti in sei partite differenti. Un minutaggio scarso e deludente che sicuramente Supermario non si aspettava.

Da quando ha deciso di sposare il progetto genoano, ad oggi, però, molte cose sono cambiate, ma essenzialmente è stata una quella che ha determinato quanto accaduto fin qui. Alberto Gilardino, infatti, è stato esonerato, abbastanza a sorpresa, a metà novembre ed al suo posto, sulla panchina del Genoa, è stato chiamato Patrick Vieira.

L’ex Campione del Mondo francese sta facendo, forse anche in maniera del tutto inaspettata, molto bene al timone del club genoano, ma non ha praticamente quasi mai preso in considerazione Mario Balotelli. L’attaccante italiano aveva già avuto dei problemi con Vieira durante la sua esperienza al Nizza e le spaccature tra i due non si erano mai appianate.

Balotelli, al capolinea l’avventura al Genoa. nonostante le premesse

Nonostante le dichiarazioni di facciata, quindi, Vieira non ha mai cambiato idea su Supermario e lo sta tenendo ai margini anche nella sua nuova esperienza al Genoa. Esperienza che, quindi, sembra essere arrivata praticamente al capolinea dopo poco più di due mesi dal suo arrivo.

Ora, ovviamente, tutti, anche in maniera ironica, ricordano le dirette Twitch e social di Mario che, prima del suo ritorno, assicurava di essere pronto per tornare in Serie A, ma soprattutto di poter fare ancora la differenza in un campionato che non ha i valori che presentava fino a dieci-quindici anni fa.

Genoa, botta e risposta tra Balotelli e Vieira

Balotelli, ora, come detto, sembra destinato già a cambiare aria, ma dopo subito dopo il match di Lecce, in cui non è entrato in campo nemmeno per un minuto, si è generato un botta e risposta polemico, anche se indiretto, tra lui e Mister Vieira. Quest’ultimo ha risposto ai giornalisti, che incalzavano con domande sul perché non avesse preso in considerazione l’idea di far entrare Mario, dicendo che Balo è rimasto in panchina esattamente come Sabelli e Vogliacco.

Supermario, da parte sua, ha voluto rispondere con un post social che è sembrato un messaggio, nemmeno tanto velato, al suo allenatore che lo ha lasciato in panchina per tutta la partita. Queste le sue parole: “Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho alcun tipo di problema grazie a Dio. Forza Genoa”.