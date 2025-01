Juventus scatenata sul mercato: colpo da 90 milioni | Arriva un top player in attacco

Il club bianconero, dopo la delusione della Supercoppa Italiana, cerca di migliorare la squadra con alcune operazioni di mercato.

Dopo un inizio di stagione che faceva ben sperare e le tante ottime vibrazioni generate dalla sessione estiva di mercato, la Juventus non è riuscita a mantenere le aspettative che si erano generate nei primi mesi e sta pian piano scivolando verso un annata che, almeno per il momento, si potrebbe giudicare assai deludente.

Al netto di una discreta Champions League, dove la squadra sembra destinata ai playoff di febbraio, la Juve ha ormai accumulato una distanza siderale dalla testa della classifica in campionato e l’attuale sesto posto non può di certo soddisfare. Come se non bastasse, poi, c’è stata la sconfitta beffarda arrivata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan che ha peggiorato la situazione.

Sul banco degli imputati sono terminati soprattutto in due. Cristiano Giuntoli, che è accusato di aver condotto un mercato dispendioso, ma che ha privato la squadra dei suoi leader e non l’ha arricchita di quei calciatori di cui aveva realmente bisogno; e Thiago Motta che non riesce ancora a dare un’identità alla sua Juventus.

Il mercato estivo, come detto e almeno per ora, si può giudicare quasi fallimentare. Soprattutto perché la Juventus non ha ricevuto praticamente alcun apporto dai vari Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzales, i suoi tre acquisti più costosi che sono costati alle casse societarie quasi 150 milioni di euro in totale.

Mercato Juve, sarà rivoluzione in attacco?

Abbastanza avventata, inoltre, sembra essere stata la scelta di non portare a Torino un vice Vlahovic, con la squadra che non ha mai avuto a disposizione Milik che continua a restare fermo ai box. Un’altra ricaduta priverà Thiago Motta del polacco ancora per un po’ e, quindi, Cristiano Giuntoli è chiamato, oltre all’acquisto di due difensori, al compito di portare a Torino anche un attaccante di livello.

Una punta che, almeno nelle idee iniziali, sarebbe dovuta essere soltanto un’alternativa a Vlahovic, ma che, visto lo scarso rendimento del serbo, potrebbe rappresentare anche qualcosa di più. Non è esclusa, inoltre, almeno per il momento, una sorta di rivoluzione totale in attacco, con l’ex Fiorentina ceduto, per questioni economiche e di bilancio, se dovesse arrivare l’offerta giusta in queste settimane. In quel caso la Juve potrebbe ‘fare’ anche due attaccanti.

Attacco Juve, da Zirkzee a Kolo Muani

Il primo nome sulla lista di Giuntoli, però, resta quello di Randal Kolo Muani del Paris Saint Germain. La Juve segue la situazione legata all’attaccante francese da ormai oltre 20 giorni e potrebbe cercare di portarlo a Torino se dovessero verificarsi gli incastri giusti. Resta aperta anche l’ipotesi che porterebbe a Vinovo Joshua Zirkzee, in prestito secco per sei mesi.

Kolo Muani, intanto, è in rotta con il suo tecnico Luis Enrique, ed è sempre più vicino a lasciare il PSG. La Juventus, nelle scorse settimane, si è informata per un prestito, ma, almeno a oggi, i francesi vorrebbero monetizzare, visti anche i 90 milioni spesi per il suo acquisto. L’attaccante della Nazionale francese, però, piace a tanti, Manchester United compreso che, se dovesse perfezionare l’operazione, potrebbe liberare ancora più facilmente Zirkzee che, come detto, resta in orbita bianconera.