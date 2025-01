Tomori alla Juventus: è tutto deciso | l’annuncio dopo la finale

Comunicato il futuro del difensore centrale inglese dopo l’atto conclusivo della Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita.

Milan e Juventus erano le due squadre che partivano per l’Arabia Saudita, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, sicuramente con l’etichetta addosso delle sfavorite e con la possibilità di riscattare, almeno in parte, una stagione fin qui assai deludente o comunque molto altalenante.

In virtù del secondo posto in classifica ottenuto dal Milan nella scorsa Serie A e della conquista della Coppa Italia da parte della Juventus, nella scorsa stagione, le due squadre si sono ritrovate nella semifinale dello scorso venerdì 3 gennaio e con la possibilità di staccare il pass per la finale che si è poi disputata nel giorno dell’Epifania.

Rossoneri e bianconeri si ritrovavano dopo lo scontro diretto in Serie A dello scorso fine novembre che era terminato a reti bianche, aveva visto prevalere la noia e aveva fatto scatenare le polemiche a causa di una partita noiosa e poco entusiasmante, che non era di certo stata uno spot accattivante per il nostro campionato.

La semifinale di Supercoppa, invece, è stata leggermente più spettacolare e ha visto la rocambolesca rimonta del nuovo Milan di Sergio Conceicao che, dopo aver subito la Juventus per tutto il primo tempo, anzi per meglio dire per i primi 60′, è riuscito a ribaltare il match e a qualificarsi per la finale, grazie al rigore di Pulisic e all’autorete di Gatti.

Milan, Tomori torna al centro del progetto

La partita tra Milan e Juventus era importante anche per questioni di calciomercato. Anche se le parti lo hanno poi negato, infatti, il club bianconero, nello scorse settimane, ingolosito di poter bissare l’operazione Kalulu, ha chiesto a quello milanista la possibilità di acquistare, in prestito con diritto di riscatto, Fikayo Tomori, finito ai margini del progetto tecnico con Paulo Fonseca.

L’arrivo di Sergio Conceicao, però, ha un po’ cambiato le carte in tavola. Il tecnico portoghese, infatti, ha rimesso il centrale inglese al centro del suo progetto tecnico e lo ha subito schierato titolare nel match contro la Juventus, preferendolo a Matteo Gabbia. Tomori ha risposto subito presente e ha allontanato le voci di mercato.

Mercato, niente Juve per Tomori

L’ex centrale del Chelsea, infatti, ha poi giocato titolare anche nella finale contro l’Inter. Tomori, nel match contro i nerazzurri, ha offerto una prestazione meno positiva rispetto a quella mostrata in semifinale e ha un po’ di responsabilità sul secondo gol di Taremi, ma comunque ha contribuito alla conquista del trofeo ed è tornato centrale nel progetto di Conceicao.

Non sappiamo quali saranno le indicazioni che l’ex tecnico del Porto darà alla società, circa il mercato di gennaio, ma possiamo già fare delle previsioni sul fatto che Conceicao abbia categoricamente tolto da ogni possibile trattativa il nome di Fikayo Tomori che, quindi, è destinato a restare al Milan, con la Juventus che dovrà rivolgersi altrove.