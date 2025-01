Stretta di mano con Conte: clamoroso ritorno al Napoli | I tifosi sognano

Antonio Conte ha dato l’okay, lo ha già allenato e si è convinto a dargli una chance, clamoroso ritorno per lui a Napoli

Dopo la convincente vittoria di Firenze, il Napoli, approfittando della pausa delle rivali, si è piazzata in solitaria in testa alla classifica al termine del girone d’andata. I partenopei possono sorridere per una difesa di ferro, in grado di contrastare anche gli attacchi più pericolosi. In Toscana ha colpito anche la prova del reparto offensivo, anche se privo di due titolari come Kvara e Politano.

Intanto sul fronte mercato è in dirittura d’arrivo l’operazione che vedrà l’approdo a Castel Volturno di Luis Hasa. Il fantasista classe 2004 in forza al Lecce, stando a quanto riferito da Sky Sport, è in arrivo per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore azzurro.

Hasa è stato uno degli artefici del trionfo dell’Italia agli Europei Under 19 a Malta ed è un pupillo del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che lo aveva portato alla Juventus Next Gen.

In uscita invece Ngonge. L’attaccante belga ha giocato poco: appena sei presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. Sulle sue tracce c’è un altro club di Serie A che può concedergli maggior minutaggio.

L’ex capitano può tornare a Napoli: Conte si è detto favorevole

Secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb, Cyril potrebbe trasferirsi al Bologna, ancora impegnato nelle coppe europee e alle prese con la ricerca di un sostituto di Cambiaghi, fuori dal campo per infortunio per il resto della stagione.

Potrebbe, invece, tornare a sorpresa nella sua città natale un giocatore che è stato capitano e un vero idolo dei tifosi del Napoli lo scorso decennio. Attualmente milita nel Toronto FC ma ha fatto sapere di voler lasciare il club canadese e giocarsi una nuova chance in Serie A.

Vuole lasciare il suo attuale club, sente la mancanza dell’Italia

Lui è Lorenzo Insigne che Antonio Conte ha potuto ammirare da vicino agli Europei del 2016 con la maglia della Nazionale italiana. Il classe 1991 ha intenzione di dire ancora la sua in Italia, con il Monza e il Como che l’avrebbero messo nel mirino.

Altre piste, più esotiche, sono invece rivelate dal giornalista Nicolò Schira, che scrive sui social: “Lorenzo Insigne è stato avvicinato da club sauditi, qatarioti ed emiratini nelle ultime settimane. La sua storia con Toronto FC è finita ed è pronto a partire“.