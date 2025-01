Che smacco per il Napoli: il calciatore vuole un’altra big | Si complica l’affare di mercato

Il club azzurro è attivissimo sul mercato e cerca un altro centrocampista da regalare a Mister Conte. Arriva intanto anche un rifiuto.

Un giocatore per ruolo. Questa sembrerebbe essere stata la richiesta di Antonio Conte alla proprietà del Napoli per non lasciare nulla di intentato e rendere la sua squadra ancora più forte e completa, ma soprattutto pronta a far fronte ad ogni evenienza che si potrà presentare da qui a fine campionato.

Il tecnico leccese non vuole rimpianti e pretende una rosa forte, competitiva, completa e piena di alternative già pronte in tutti i reparti. Al netto del fatto che il Napoli è l’unica compagine di vertice che disputerà una sola partita a settimana, da qui a maggio, e quindi giocherà solo una competizione, Conte vuole accorciare anche il gap tecnico con Atalanta e Inter, squadre con cui, con ogni probabilità, si giocherà lo Scudetto fino alla fine.

La sessione invernale di calciomercato ha già movimentato qualcosa sotto l’ombra del Vesuvio. Il Napoli, infatti, ha operato uno scambio di portieri con il Cagliari che ha visto Caprile passare in Sardegna e, in contemporanea, Scuffet arrivare alla corte di Conte per fare il vice Meret.

Poi, come detto, da qui al 3 febbraio, data di chiusura della sessione invernale di calciomercato, Conte dovrebbe veder partire tre suoi effettivi dell’attuale rosa a disposizione, tra quelli fuori dal progetto tecnico, e arrivarne altrettanti, ma più pronti e idonei a quello che richiede il tecnico leccese.

Mercato Napoli, escono in tre e ne entrano altrettanti

Dovrebbero lasciare il Napoli, infatti, il difensore Marin, che in estate era arrivato in prestito dal Real Madrid, ma non è quasi mai stato presto in considerazione da Conte, il centrocampista Folorunsho, ormai nuovo calciatore della Fiorentina, e Zerbin.

Per sostituirli, invece, spazio a Danilo, che dovrà solo risolvere il suo contratto, in scadenza a giugno, con la Juventus, che a sua volta preferirebbe un piccolo indennizzo per lasciarlo andare. Arriverà poi un esterno d’attacco, con il ds Manna a lavoro per individuare il profilo giusto che possa fare al caso di Antonio Conte.

Centrocampo Napoli, più vicino Casadei. Fazzini sceglie la Lazio

Per il centrocampo, invece, sembra sempre più vicino l’arrivo di Cesare Casadei del Chelsea. Il ragazzo, classe 2003 e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, non ha trovato spazio con Enzo Maresca e starebbe spingendo per il suo ritorno in Italia. Il Napoli si è inserito nella trattativa che lo stava portando al Torino e ha incassato il gradimento del calciatore.

Sembra ormai abbandonata, quindi, la pista che porterebbe a Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli che era nel mirino di Manna, ma anche della Lazio. Il ragazzo sembra preferire la destinazione bancoceleste anche per la possibilità di trovare più spazio nello scacchiere tattico di Mister Baroni rispetto a quello di Conte.