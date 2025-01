Inseriti subito nelle rotazioni | Inzaghi felicissimo: l’Inter annuncia ufficialmente il doppio regalo per il tecnico

Simone Inzaghi può già contare sui due giocatori. L’Inter ha annunciato il doppio regalo per il tecnico: subito nelle rotazioni.

Rientrata in Italia dopo la sconfitta in rimonta subita in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di Sergio Conceicao nel giorno dell’Epifania, l’Inter di Simone Inzaghi è già con la testa al match esterno contro il Venezia di Eusebio Di Francesco valevole per la 20esima giornata di campionato in Serie A.

Appuntamento, quello dello Stadio Penzo in programma domenica alle 15.00, al quale i nerazzurri arrivano con il chiaro intento di portare a casa un successo necessario non solo per risollevarsi immediatamente dalla pesante disfatta di lunedì sera, ma anche per tenersi vicini a quel primo posto attualmente occupato dal Napoli di Antonio Conte.

Distante quattro punti dalla vetta dei partenopei, ma con due partite ancora da recuperare (contro Fiorentina e Bologna), il Biscione ha infatti tutte le possibilità, Napoli e Atalanta permettendo, di potersi appropriare della prima posizione in graduatoria.

La gara esterna in laguna di domenica pomeriggio giunge nel momento giusto per Lautaro e compagni che, chiamati a rialzarsi subito dopo aver perso il secondo derby stagionale contro il Diavolo, partono ovviamente favoriti contro la formazione arancioneroverde.

Infermeria Inter, chi entra e chi esce: due giocatori recuperati, quattro ancora out

Intenzionata, come detto, a rialzare subito la china dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro i cugini del Milan, l’Inter deve fare i conti anche con un’infermeria, che all’inizio del girone di ritorno continua a svuotarsi e riempiersi in maniera quasi simultanea

Per due giocatori che l’hanno lasciata, altri quattro, purtroppo, dovranno ancora aspettare prima di poter rientrare a pieno regime nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Correa, Calhanoglu, Bisseck e Acerbi stanno infatti lavorando a parte in attesa di poter tornare a disposizione del tecnico piacentino.

Inter, Inzaghi può sorridere: Pavard e Thuram sono rientrati in gruppo

Se da un lato Correa, Calhanoglu, Acerbi e Bisseck continuano, come detto, a lavorare a parte per recuperare dai rispettivi acciacchi, dall’altro Pavard e Thuram hanno ripreso ad allenarsi in gruppo tornando a disposizione di Inzaghi per la gara di domenica pomeriggio contro il Venezia.

A dare l’annucio del rientro dei due giocatori francesi è stata ovviamente la stessa Inter la quale, mediante i suoi canali social, ha fatto felice tutti i tifosi e addetti ai lavori nerazzurri. I due ex Bundesliga partiranno quindi insieme al resto della squadra per l’appuntamento in laguna in programma, come anticipato, domenica alle 15.00.