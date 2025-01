Il primo amore non si scorda mai | Il ritorno in bianconero è UFFICIALE: ha già firmato il contratto

Il club ha ufficializzato il ritorno a casa del giocatore. Torna in bianconero a distanza di anni. Ha già firmato il suo nuovo contratto.

Apertasi ufficialmente lo scorso 2 gennaio, la sessione invernale di calciomercato continua a suscitare l’attenzione e la curiosità di tifosi e semplici appassionati con le sue ormai innumerevoli voci che vedono ovviamente protagoniste anche le 20 squadre della nostra Serie A.

Venti squadre, intenzionate chiaramente a raggiungere i propri obiettivi stagionali, che hanno iniziato a muoversi per provare a piazzare qualche colpo interessante che possa dare una mano nel corso della seconda parte di stagione in partenza proprio in queste ore.

Tra le squadre del massimo campionato nostrano maggiormente attive al momento sicuramente il Como dei fratelli Hartono e il Napoli di Aurelio De Laurentiis i quali, nei giorni scorsi, hanno rispettivamente ufficializzato gli arrivi di Diao e Butez e di Scuffet e Hasa.

Due società, quella lombarda e quella campana, le quali dovrebbero presto essere seguite a ruota anche da Juventus, Inter e Milan le quali, sebbene non fornite di grosse quantità di denaro da investire in inverno, potrebbero comunque tentare qualche affare per soddisfare le richieste dei rispettivi allenatori.

Calciomercato Serie A: due grandi ex sognano il ritorno in Italia

Iniziata, come detto, da pochi giorni e quindi ancora lontana dall’entrare nella sua fase più calda, la sessione invernale di calciomercato potrebbe segnare il ritorno in Serie A, seppur inizialmente in prestito, di due grandi ex attualmente scontenti oltre i confini nazionali.

Due ex giocatori del campionato nostrano rispondenti ai nomi di Federico Chiesa e Milan Skriniar i quali, scarsamente considerati tra le file di Liverpool e Paris Saint Germain, starebbero sognando il ritorno in Italia dopo i rispettivi addii a Juventus e Inter. Varie squadre avrebbero già manifestato interesse nei loro confronti, ma al momento è ancora presto per tracciare scenari. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per saperne di più.

UFFICIALE il ritorno di Chichizola allo Spezia: il portiere argentino è di nuovo bianconero

Declassato al ruolo di secondo portiere del Parma di Fabio Pecchia in seguito all’arrivo del giapponese Suzuki e schierato in appena due occasioni tra Serie A e Coppa Italia, Leandro Chichizola ha salutato la squadra gialloblù per tornare da quello Spezia che per primo credette in lui nel lontano 2014.

Dopo averlo prelevato dal River Plate nell’agosto di undici anni fa, nelle scorse ore il club bianconero ha infatti annunciato, mediante un post condiviso sul proprio account Instagram, di aver riacquistato a titolo definitivo l’estremo difensore argentino. Per lui contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.