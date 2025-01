Dalla Juventus al Napoli: a breve arriverà anche la firma sul contratto | La storia si ripete

La Juventus e il Napoli stanno intavolando una trattativa di mercato, il giocatore lascia i bianconeri e firma per i partenopei

La Juventus e il Napoli non sono solo rivali storiche del calcio italiano ma sono state più volte protagoniste di vicende di mercato. Da ricordare il passaggio in bianconero del centrale Ciro Ferrara che, dopo dieci anni in Campania, ha proseguito la propria carriera di alto livello a Torino, dove ha vinto una Champions League.

Un altro trasferimento che ha fatto discutere è stato quello di Gonzalo Higuain. Dopo il record di 36 reti in un unico campionato, il bomber argentino è passato nel luglio del 2016 alla Continassa per 90 milioni di euro, per quello che è stato all’epoca il più costoso nella storia della Serie A.

L’attuale direttore sportivo della Juventus è Cristiano Giuntoli che è stato artefice, con le intuizioni di Di Lorenzo, Kvara e Osimhen, dell’ultimo scudetto dei partenopei. A Napoli il suo compito è svolto attualmente da Giovanni Manna che ha potuto lavorare con il ds toscano.

L’ottimo rapporto tra i due potrebbe favorire delle operazioni tra i due club in questa finestra di mercato di gennaio, con entrambe le squadre che sono alla ricerca di tasselli per puntellare l’organico.

Dalla Juventus al Napoli, la trattativa è a un passo dalla fumata bianca

La squadra di Antonio Conte ha ormai un accordo con Luis Hasa. Il fantasista classe 2004, stellina dell’Italia Under 19, sta per approdare in Campania dopo essere cresciuto nella Juventus Next Gen.

Un destino analogo potrebbe capitare a Danilo. Thiago Motta lo ha messo fuori rosa e il difensore brasiliano, capitano dei bianconeri, sta per rescindere il contratto prima di accasarsi alla corte di Conte. Gianluca Di Marzio sostiene che potrebbe firmare un accordo di un anno e mezzo con la squadra azzurra.

Le mosse del Napoli in difesa: la solidità del reparto passa anche da quest’operazione in entrata

L’arrivo di Danilo porterebbe alla cessione di Rafa Marin che non ha ancora debuttato in campionato. Il classe 2002, di proprietà del Real Madrid, sta facendo fatica ad ambientarsi nel disegno tattico del mister pugliese ed è finito nel mirino del Como.

Antonio Conte ha, invece, chiesto al patron Aurelio De Laurentiis un profilo d’esperienza per poter far rifiatare la coppia titolare composta da Rrhamani e Alessandro Buongiorno. Con Danilo sta per essere accontentato.