Lo hanno portato via in barella: brutto infortunio per il calciatore | Quali sono le sue attuali condizioni

Il giocatore si è accasciato a terra, attimi di panico in campo, portato via in barella e di corsa all’ospedale, ora come sta?

A Londra è andata in scena la semifinale della Coppa di Lega inglese, con il Tottenham che ha battuto di misura il Liverpool, con un vantaggio risicato che potrebbe risultare prezioso in vista della sfida di ritorno prevista a febbraio ad Anfield.

Ma il match sarà ricordato soprattutto per ciò che è successo nella prima frazione di gioco. In seguito a un calcio d’angolo, Rodrigo Bentancur si avventa sulla sfera e cerca di spizzarla di testa in tuffo.

Il mediano finisce a terra, resta immobile e perde conoscenza. Attimi di panico tra i giocatori in campo e i tifosi presenti allo stadio.

Arriva rapidamente lo staff medico degli Spurs che lo carica in barella e lo porta in tutta fretta in ospedale. La maschera d’ossigeno era stata applicata e il giocatore respirava.

Un recente episodio simile ha fatto pensare al peggio

Il pensiero è subito andato a quanto è accaduto poche settimane fa a Edoardo Bove della Fiorentina, con un malore accusato nei minuti iniziale della partita che vedeva di fronte i toscani e l’Inter.

Bentancur si è ripreso e adesso è fuori pericolo, fa sapere la società, ma deve essere visitato in maniera approfondita. L’ex centrocampista della Juventus ha voluto rassicurare tutti con uno scatto che lo ritrae sorridente insieme alla moglie dal letto d’ospedale.

Le attuali condizione dell’ex giocatore di serie A

La paura è alle spalle ma adesso ci sarà da capire se e quando potrà tornare in campo. Nelle prossime ore i medici cercheranno di comprendere meglio le dinamiche di ciò che è successo ma è già una bella notizia sapere che il giocatore è in buone condizioni e con il sorriso sulle labbra, consapevole di avere scampato un pericolo enorme.

Il Tottenham sta deludendo in Premier League, con l’attuale 12esimo posto in classifica che è ben distante dal rendimento a cui ha abituato i tifosi nelle scorse stagioni. L’assenza di Bentancur potrebbe incidere ma potrebbe, in realtà, essere un ulteriore incentivo per i compagni a dare il massimo e disputare una seconda parte di stagione di alto livello.