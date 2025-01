Conceicao cambia faccia al Milan: a rimetterci è uno solo | Dovrà dire addio ai rossoneri

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana i rossoneri si rituffano nel campionato, ma anche sul calciomercato invernale.

Una vittoria incredibile arrivata dopo appena una settimana dal suo arrivo a Milanello e con soltanto pochissimi allenamenti fatti con la squadra e i suoi nuovi calciatori. La nona Supercoppa Italiana della storia del Milan, nonché il suo 50esimo trofeo totale, porta la firma di Sergio Conceicao.

Il Sergente portoghese, l’Antonio Conte lusitano, il Comandante. Questi sono solo alcuni dei soprannomi con cui è già stato rinominato l’ex tecnico del Porto che è diventato subito un idolo dei tifosi rossoneri. Ciò che è più importante, però, è il modo in cui Sergio è entrato nella testa dei propri calciatori, facendogli immediatamente invertire la rotta.

E, così, una squadra impaurita, con poca fiducia e consapevolezza in se stessa, è radicalmente cambiata nel giro di pochissimo tempo e ha mostrato tutta quella cattiveria e quella fame che erano mancate in cinque mesi alle dipendenze di Paulo Fonseca e di cui necessitava il gruppo.

La vittoria della Supercoppa, ora, può significare un nuovo inizio, ma soprattutto una ripartenza per il Milan che dovrà cercare di rituffarsi in campionato e fare molto meglio di quanto fatto fino a questo momento. Al netto delle due gare da recuperare, infatti, i rossoneri sono ottavi in classifica e dovranno rincorrere la zona Champions.

Milan, si attendono le valutazioni di Conceicao sul mercato

Una rincorsa che parte da subito e che Sergio Conceicao dovrà guidare senza concedersi pause o distrazioni. L’allenatore portoghese, inoltre, in queste settimane, avrà anche modo di conoscere meglio tutti gli effettivi a disposizione e dare poi indicazione ai suoi dirigenti circa il mercato e possibili aggiustamenti da fare già in questa sessione invernale.

Prima della finale di Supercoppa contro l’Inter, Zlatan Ibrahimovic aveva già parlato in ottima mercato e aveva ammesso che la società avrebbe agito per migliorare la rosa, con qualche aggiustamento qua e là. I rossoneri potrebbero agire soprattutto in due ruoli: il centrocampo e l’attacco.

Mercato Milan, Okafor verso il Lipsia

Molto dipenderà anche dalle uscite che ci saranno in questo mese. Uno dei candidati a lasciare il Milan, per esempio, è lo svizzero, Noah Okafor, attualmente infortunato, che piace molto al Lipsia. Il club tedesco ha già intavolato una trattativa con il club rossonero per portarlo in Bundesliga ed ora bisognerà trovare la giusta quadra.

Alle giuste cifre il Milan lo lascerà partire e poi potrebbe rituffarsi sul mercato per acquistare un altro calciatore in quel ruolo. Il sogno è e resta quello di portare a Milanello l’inglese Marcus Rashford che è stato offerto in prestito per sei mesi dal Manchester United, ma ha uno stipendio proibitivo per le casse e i parametri milanisti.