Lo vogliono tutti, ma lo prende la Roma | Ghisolfi, giocata d’anticipo e concorrenza battuta: accordo lampo coi bianconeri

La Roma gioca d’anticipo e trova l’accordo col club bianconero. Grande mossa del direttore sportivo, Ghisolfi. Rinforzata la rosa di Ranieri.

Messa in cassaforte la vittoria di domenica sera ottenuta per 2-0 nel derby della capitale contro la Lazio di Marco Baroni, la Roma di Claudio Ranieri torna finalmente a godersi un pò di quella serenità che dalle parti di Trigoria mancava ormai da tempo immemore.

Una serenità, ritrovata soprattutto grazie ai quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio) conquistati tra Serie A e Coppa Italia a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, che permette ora ai giallorossi di guardare con rinnovata fiducia alla seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione, che scatterà domenica alle 18.00 con l’impegno esterno sul campo del Renato Dall’Ara di Bologna contro i rossoblù di Vincenzo Italiano (prima giornata del girone di ritorno), che dovrà iniziare quasi obbligatoriamente con una vittoria.

Ottenere i tre punti in terra felsinea permetterebbe infatti ai capitolini non solo di vendicare la disfatta per 2-3 subita all’Olimpico lo scorso 10 novembre, ma anche, e soprattutto, di compiere un bel salto in avanti nella corsa verso un posizionamento europeo distante, ora come ora, ben nove punti. L’impresa è sicuramente ardua, ma Dybala e compagni non possono non provarci.

Roma, si valuta di rinforzare la corsia di destra: Friedkin al lavoro

Tornata, come detto, a respirare grazie ai quattro risultati utili consecutivi ottenuti tra Serie A e Coppa Italia tra fine 2024 e inizio 2025, la Roma del presidente Friedkin guarda anche al calciomercato e valuta la possibilità di rinforzare la propria corsia di destra nel corso dell’attuale sessione invernale di trattative.

Con Saelemaekers e Soulé da impiegare ovviamente in fase offensiva e con Abdulhamid e Celik schierabili quasi esclusivamentente dalla cintola in giù, la società giallorossa starebbe infatti pensando di regalare a Claudio Ranieri un altro esterno di fascia destra da sfruttare nella seconda parte di stagione. Considerate la necessità di risalire la classifica in Serie A e la volontà di andare quanto più avanti possibile in Coppa Italia ed Europa League, un altro rinforzo per le corsie laterali non può che far comodo nelle rotazioni del tecnico romano.

Roma, Ghisolfi guarda in Portogallo: occhi su Alberto Costa del Vitoria Guimaraes

A caccia, come anticipato, di un rinforzo per la fascia destra, la Roma del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, avrebbe recentemente manifestato interesse per il giovane esterno portoghese, attualmente in forza al Vitoria Guimaraes, Alberto Costa.

Seguito anche da Sporting, Benfica, Atalanta e Juventus, il terzino destro classe 2003, il cui contratto scade nel 2028, potrebbe presto avvicinarsi prepotentemente alla Lupa che, stando a quanto riportato da O Jogo, avrebbe già presentato un’offerta al club bianconero da circa otto milioni di euro. Un’offerta, messa velocemente sul tavolo dal direttore sportivo dei capitolini, che potrebbe bastare per battere la folta concorrenza e accontentare le richieste del sodalizio lusitano.