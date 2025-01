“Ha detto sì alla Juventus”: Giuntoli lo soffia a un top club | Accordo e firma

La Juventus ha ricevuto l’okay del giocatore, adesso spetta a Giuntoli definire l’accordo con il club: la firma è a un passo

La sconfitta subita contro il Milan ha acuito il malumore dei tifosi juventini nei confronti di Thiago Motta. L’allenatore è in discussione e le prossime due sfide, il derby di Torino e lo scontro diretto che vedrà di fronte l’Atalanta, potrebbero costare caro al tecnico su cui è stato costruito un nuovo ciclo, con una sessione estiva che è stata condivisa in toto.

Tanti i senatori che hanno lasciato la Continassa perché non ritenuti all’altezza, da Federico Chiesa ad Adrien Rabiot, da Daniele Rugani a Moise Kean. L’ultimo in ordine cronologico è Danilo, messo fuori rosa e costretto a cercare una nuova sistemazione in questa finestra invernale.

Dopo gli infortuni accorsi in casa Juventus, il club bianconero ha dato il via alla caccia al difensore. La rottura del legamento crociato accorsa a Gleison Bremer e a Juan Cabal ha costretto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a correre ai ripari.

Il profilo ideale è di un giocatore duttile, in grado di coprire sia il ruolo di centrale che di terzino, con esperienza acquisite in campo europeo e che possa arrivare con la formula del prestito, a prescindere se il riscatto sia sancito come un diritto oppure un obbligo.

La Juventus avrà presto un nuovo difensore, arriva dalla Liga

In questa fase il favorito a vestire i colori bianconeri è Ronald Araujo che non sta trovando spazio nel Barcellona e che avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi a Torino, stando a quanto riporta la Gazzetta.

Resta da convincere il Barcellona che ha un legame contrattuale col ragazzo fino al giugno del 2026. Un nodo da sciogliere in fretta per consegnare a Thiago Motta un giocatore in più da inserire all’interno dello spogliatoio.

Il giocatore ha già dato l’okay al trasferimento, va trovato l’accordo con il club

Un nome che non fa scaldare la piazza ma che potrebbe risultare utile nelle rotazioni del mister. Il doppio fronte tra Champions League e campionato costringe Motta a far rifiatare il proprio undici titolare e un calciatore del valore di Araujo è l’ideale in tal senso.

La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza e agevolare la fumata bianca, ponendo così fine alla trattativa tra i bianconeri e i blaugrana.