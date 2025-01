Può andare via già a gennaio: lo hanno messo alla porta dopo pochi mesi | Sta per tornare in Serie A

Non si è ambientato nel nuovo club e ora può tornare in Italia, può essere il colpo principale della finestra di mercato di gennaio

Lo scorso anno è stato tra i giocatori rivelazione in Serie A, guidando con le sue reti il Bologna allo storico traguardo della qualificazione in Champions League. Gli emiliani non hanno avuto la possibilità di trattenerlo e, dopo essere finito nel mirino del Milan, è stato ingaggiato dal Manchester United che ha investito 40 milioni.

Il centravanti è approdato così in Inghilterra come una giovane promessa destinata a sbocciare ed essere protagonista della rinascita dei Red Devils. Il goal all’esordio è stato un’illusione dato che ha finito poi per perdere il posto da titolare e la condizione fisica ideale.

Il girone d’andata del Manchester è stato a dir poco disastroso, con i vertici che si sono trovati costretti ad allontanare ten Hag, affidando la gestione dello spogliatoio a Ruben Amorim che sta facendo fatica a ingranare la marcia.

Il pari sul campo della capolista Liverpool è un segnale incoraggiante ma le posizioni europee sono già distanti e servirà un filotto importante di risultati positivi per tornare in corsa e salvare l’annata.

Flop in Inghilterra ma sogno della Serie A

Joshua Zirkzee ha fatto fatica ad ambientarsi in un contesto molto diverso rispetto al campionato italiano e si moltiplicano le voci che vedono una sua possibile cessione solo sei mesi dopo il suo arrivo a Manchester.

Il suo nome viene accostato alla Juventus e non è un mistero che sia una specifica richiesta di Thiago Motta, l’allenatore con cui lo scorso anno a Bologna ha vissuto i momenti migliori della sua ancor breve carriera.

Le parole del mister potrebbero essere solo di circostanza

Su Zirkzee, però, il suo allenatore Ruben Amorim è stato chiaro: “Voglio tenere Joshua perché dà sempre tutto in campo e ci sta mettendo tanto impegno in allenamento. Il mercato però è aperto, vedremo cosa succederà“.

Pure il compagno di squadra Bruno Fernandes sembra essere dello stesso avviso: “È arrivato da un campionato diverso, ha bisogno di tempo per adattarsi alla Premier League. Ma ha qualità enormi, che non è ancora riuscito a mostrare. All’interno dello spogliatoio, tutti noi crediamo ancora in lui“. Attestati di stima che non precludono, però, un suo addio prematuro e i prossimi giorni saranno fondamentali.