La Fiorentina pronta a fare follie per averlo: offerta da oltre 20 milioni | Ha vinto l’ultimo Pallone d’Oro

La Fiorentina punta con prepotenza al quarto posto, Commisso non bada a spese per ingaggiare il vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro

La Fiorentina ha concluso il girone d’andata a soli tre punti dal quarto posto, occupato dalla Lazio. Raffaele Palladino è riuscito a valorizzare al meglio i giocatori a disposizione, con il mercato che è stato costruito anche sulla base delle richieste del nuovo mister.

Moise Kean è stato il primo nome fatto alla dirigenza. Lo scorso anno non aveva mai trovato la via della rete con la Juventus ma l’ex tecnico del Monza ha voluto rilanciarlo e ci sta riuscendo, tanto che ha ritrovato pure la maglia della Nazionale italiana.

Un rendimento che sta soddisfacendo una piazza ambiziosa e calorosa come quella di Firenze e il mercato di gennaio che la Viola sta allestendo testimonia la volontà di giocarsela nella seconda parte della stagione per tornare in Champions League.

A centrocampo è a un passo la chiusura dell’affare Folorunsho che sta per firmare un prestito con diritto di riscatto. L’azzurro non sta trovando spazio a Napoli ma le sue qualità non si discutono e in molti ritengono che sia un sostituto ideale di Edoardo Bove.

Ha appena vinto il Pallone d’Oro: la Fiorentina l’ha messo nel mirino

In attacco l’acquisto su cui erano poste le principali aspettative era quello di Albert Gudmundsson che ha siglato reti pesanti ma che è alle prese con problemi fisici che persistono dal momento del suo arrivo in Toscana.

Per questo motivo Rocco Commisso si è convinto a fare un ulteriore sforzo economico. Nel mirino della Fiorenitna c’è Luiz Henrique. Arrivare all’attaccante 24enne, però, non è affatto un’impresa semplice. Per il cartellino del Pallone d’oro sudamericano 2024 il Botafogo chiede almeno 30 milioni di euro e la Viola si è fermata a venti più bonus.

La distanza tra domanda e offerta è ancora lontana

Il patron non sarebbe intenzionato ad alzare l’ultima offerta che è stata rispedita al mittente. Il club brasiliano spera che per il bomber possa aprirsi un’asta con il Crystal Palace in Premier League, che avrebbe fatto un sondaggio per lui.

I tifosi restano speranzosi e Commisso vorrebbe regalare a Palladino un centravanti di spessore per premiare l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento e restare in scia con la vetta della classifica.