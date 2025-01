Lotito piazza il colpo e riporta il talento in Serie A | Nuovo jolly offensivo per Baroni: titolare subito

Rinforzi in arrivo in casa Lazio. Il presidente Lotito regala a Baroni un talentuoso jolly offensivo. T0rna in Serie A per essere titolare.

Archiviato l’aspro pareggio per 1-1 maturato venerdì sera all’Olimpico contro il Como di Cesc Fabregas, la Lazio di Marco Baroni ha ripreso ad allenarsi sui campi di Formello per preparare nel migliore dei modi la difficile sfida esterna di domenica 19 contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Gara, quella dello Stadio Bentegodi valevole per la 21esima giornata di campionato in Serie A, alla quale i biancocelesti arrivano con l’intento certamente non velato di riattaccare la spina dopo un rendimento recente non proprio entusiasmante.

Un rendimento recente, fatto di due punti nelle ultime tre partite disputate, che non solo ha probabilmente messo fine alle già poche speranze dei capitolini di lottare per lo scudetto, ma ha anche rallentato preopotentemente la loro corsa verso la qualificazione in Champions League.

Sfumato la scorsa annata alla luce del settimo posto in graduatoria ottenuto alle spalle dei cugini della Roma, il pass per la massima manifestazione continentale rappresenta infatti per le Aquile l’obiettivo stagionale minimo da centrare a tutti i costi. Mancarlo per il secondo anno di fila non è chiaramente contemplato.

Lazio, rinforzi offensivi in arrivo: il ds Fabiani guarda all’estero

Chiamata, come detto, a confermarsi nelle prime quattro posizioni che vorrebbero dire accesso alla fase campionato della Champions League 2025-2026, la Lazio del direttore sportivo Angelo Fabiani guarda anche al calciomercato e pensa a come rinforzare il reparto offensivo della rosa di Marco Baroni.

Una rosa, quella del tecnico ex Lecce ed Hellas Verona, per la quale il poc’anzi menzionato Fabiani starebbe guardando all’estero, precisamente in Germania, alla ricerca di un jolly che possa ricoprire più posizioni dalla cintola in su nello scacchiere biancoceleste.

Lazio, l’accordo con Ibrahimovic: l’ex Frosinone pronto al ritorno in Serie A

Attiva sul mercato come la maggior parte delle squadre d’Europa, la Lazio del presidente Lotito sarebbe ormai a un passo dal trovare un accordo con il Bayern Monaco per il prestito con diritto di riscatto (dieci milioni di euro) del jolly offensivo, Arijon Ibrahimovic. Passato in Serie A nella stagione 2023-2024 tra le file del Frosinone, il classe 2005 tedesco è già arrivato in Italia per la firma sul contratto con la Lazio.

Chiaramente non considerato dal club bavarese, col quale è sceso fin qui in campo appena tre volte per un totale di soli 16 minuti, in biancoceleste Ibrahimovic potrebbe trovare sicuramente più spazio di quello avuto finora in Germania. Allaa fumata bianca non manca ancora molto.