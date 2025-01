Gasperini ha un sogno: i vertici studiano il prossimo colpo di mercato | Il profilo per la difesa

Gasperini sta per ricevere un altro regalo sul mercato, la dirigenza dell’Atalanta sta per consegnare al tecnico il giocatore per fare il salto decisivo

L’Atalanta si appresta ad un gennaio di fuoco dove le ambizioni dovranno concretizzarsi. I bergamaschi sono attesi da match complicati come quello con la Juventus ed il Napoli. Il fattore campo potrebbe agevolare i nerazzurri che cercano di iniziare il girone di ritorno nel modo migliore.

Ma c’è anche da staccare il pass diretto per gli ottavi di finale di Champions League e, per farlo, gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini dovranno prima battere in casa l’abbordabile Sturm Graz e poi fare risultato a Barcellona, con i blaugrana che potrebbero avere già ipotecato la qualificazione.

La fiducia intorno alla squadra è massima ma soprattuto una eventuale flessione si può considerare fisiologica. La rosa però è ampia e con seconde linee di livello in ogni reparto, prova dell’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza.

L’Atalanta pensa al futuro, il progetto va avanti a prescindere da chi resta

Un’Atalanta che pensa in grande come testimonia la ferma posizione di non cedere nessun pezzo pregiato nella finestra invernale di gennaio, seppur molti siano seguiti e nel mirino dei top club europei.

Uno di loro è Hien, corteggiato dall’Atletico Madrid che potrebbe affondare il colpo la prossima estate, con l’ennesima eventuale plusvalenza che costituirebbe un ulteriore certificazione della capacità degli scout bergamaschi.

Investimenti mirati su profili di prospettiva che Gasperini riesce a valorizzare al meglio, trovando la posizione ideale in campo e inserendoli in una macchina già di per sè perfetta che non smette di ingranare nemmeno con nuovi interpreti.

Il nuovo nome per la difesa: i contatti sono già avviati

E per questo motivo la famiglia Percassi non si fa problemi a lasciar partire, di fronte ad offerte rilevanti, i giocatori che si sono messi in mostra. Allo stesso tempo però la dirigenza è interessata anche a possibili colpi in entrata, soprattutto in caso di improvvise cessioni.

In tal senso vi è un giocatore che piace molto al tecnico ma vediamo quale può essere la mossa di mercato. Nel caso in cui Hien dovesse lasciare Bergamo al termine della stagione in corso, il principale indiziato per sostituirlo è il 20enne Joel Ordonez, centrale originario dell’Ecuador e in forza al Club Brugge, valutato circa 20 milioni. Non una cifra da sottovalutare ma per molti è un giusto valore.