A disposizione di Inzaghi solo per poche partite: ritorno lampo a Milano | La clamorosa strategia

Il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare un suo pupillo per qualche match secondo i piani della sua società.

La batosta subita lunedì scorso, nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, fa ancora male e ha lasciato un ferita che dovrà essere riassorbita al più presto per evitare di dare, all’ultimo derby, un peso specifico maggiore di quello che in realtà deve avere.

Quella contro il Milan, infondo, è soltanto la terza sconfitta stagionale, la sesta in diciotto mesi, ed è arrivata a margine di una partita in cui l’Inter doveva fare a meno di tre titolari come Pavard, Acerbi e Thuram e in cui, dopo pochi minuti dall’inizio, se n’era fatto male anche un quarto, importantissimo, come Hakan Calhanoglu.

Brucia ovviamente la modalità con cui è arrivata la sconfitta ed il fatto che sia stata causata da un avversario storico, ma l’Inter deve pensare ad una stagione che la vede protagonista ancora in tutte le competizioni, con un Campionato da affrontare da capolista virtuale e favorita numero uno e una Champions League che non può non vederla tra le principali papabili al trionfo finale.

Come se non bastasse, poi, ci sarà anche una Coppa Italia in cui i nerazzurri si sono già qualificati ai quarti di finale e, passando il turno contro la Lazio, potrebbero ritrovare il Milan in una doppia semifinale che significherebbe un’opportunità di rivincita dal doppio smacco subito dai cugini nelle due stracittadine di questa stagione.

Inter, attenzione al mese di giugno

La stagione dell’Inter, però, quest’anno, non terminerà a fine maggio, come gli altri anni e come per la maggior parte dei club italiani. I nerazzurri, insieme alla Juventus, tra le italiane, infatti, saranno impegnati nel Mondiale per Club che si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti.

Una competizione che chiuderà la stagione in corso, ma terminerà nel mese di luglio. Chiaro è che, tutti i calciatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, senza rinnovo, non saranno disponibili per i match iridati. L’Inter, per esempio, non potrà schierare gente come Correa e Arnautovic, anche se per l’austriaco i nerazzurri possono esercitare una clausola unilaterale per il rinnovo.

Mondiale per club: ecco l’idea della società per Esposito

Inzaghi avrà bisogno di una quarta punta e l’idea attuale della società è quella di mettergli a disposizione uno dei tanti gioielli interisti che sono in giro per i vari prestiti. Parliamo del classe 2005, Francesco Pio Esposito che in questa stagione sta esplodendo con la maglia dello Spezia, nove gol in 18 partite disputate, fin qui, per la punta di proprietà dell’Inter.

L’idea di Marotta & Co., secondo il quotidiano “Il Giorno”, è quella di portare il giovane attaccante con la squadra negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per club, per poi fargli proseguire il processo di crescita altrove, ancora per un’altra stagione.