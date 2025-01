Tu non vai via dalla Roma: la dirigenza ha le idee chiare | Tutto pronto per il rinnovo del contratto

Era dato in partenza ma le ultime prestazioni hanno convinto la dirigenza, resta alla Roma e rinnova il contratto con i giallorossi

Le recenti prestazioni fornite dalla Roma testimoniano una squadra in crescita che può guardare con maggiore fiducia alla seconda parte della stagione, in cui sarà obbligatorio centrare un posizionamento europeo. Claudio Ranieri, dopo un iniziale ambientamento, ha saputo dare le giuste motivazioni al gruppo, anche con il braccio di ferro come nella gestione di Lorenzo Pellegrini.

Il capitano è stato decisivo nel derby con la rete del vantaggio e altre giocate di livello. Dopo diverse panchine è tornato protagonista e ora la sua permanenza sembra essere l’ipotesi più percorribile.

Discorso analogo per Paulo Dybala che il mister ritiene essenziale e un titolare inamovibile, a prescindere dalle condizioni fisiche. Nel giro di poche settimane è cambiata anche l’opinione della dirigenza nei confronti del talento argentino che era stato accostato al Galatasaray.

Con Ranieri è al centro del progetto della Roma: la dirigenza valuta di proseguire con lui

Anzi, Florent Ghisolfi avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto, come dichiara su TuttoSport l‘esperto di mercato Schira. Al di là del rinnovo automatico fino al 2026, con il raggiungimento del numero prefissato di gare disputate, le parti stanno ragionando per un possibile prolungamento biennale.

Le incognite sono rappresentate dal definire come spalmare l’ingaggio pesante che percepisce, di 9 milioni, bonus inclusi, e di cancellare la clausola rescissoria tuttora in vigore, da 12 milioni e valida per i club esteri. Questi però non è il solo possibile rinnovo in arrivo.

La Roma ha intenzione di rinnovargli il contratto: il giocatore ha dato l’okay

Un altro campione del Mondo in carica è Leandro Paredes, che ha ricevuto una ricca offerta dagli arabi dell’Al Shabab. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, anche l’argentino, però, ha dato la priorità ai giallorossi e il rinnovo è una pista che diviene di ora in ora ancora più calda, anche per la dirigenza del club capitolino.

Ad agosto 2023 è stato prelevato a titolo definitivo per 2,5 milioni e il contratto scade il prossimo 30 giugno. Destro naturale, abile anche nelle giocate in poco spazio, sa cavarsela con finte e doppi passi ed è bravo a recuperare palloni. Nasce trequartista, posizione dove ha esordito nel Boca Juniors, per poi arretrare a mediano in un centrocampo a tre e sa cimentarsi nel ruolo di regista. Un vero e proprio gioiellino.