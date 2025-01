De Laurentiis nei guai: la sua squadra perde tre punti in classifica | La decisione dopo il terribile azzardo

Il club partenopeo, autore di una grande stagione fino a questo momento, rischia di vederla in parte vanificata.

Una decisione che potrebbe arrivare come un fulmine a ciel sereno e che comprometterebbe quello che da grande sogno è ormai diventato un vero e proprio obiettivo del Napoli. I prossimi giorni saranno decisivi, ma tutti, in casa partenopea, tremano per quel che potrebbe accadere.

Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo i disastri dell’estate e della stagione post Scudetto, in cui si è inimicato, ancora una volta, gran parte della tifoseria e del popolo napoletano, potrebbe averla combinata grossa e una sua decisione, ora, può costare davvero cara alla squadra allenata da Antonio Conte.

Il tecnico leccese, intanto, tra una notizia di calciomercato e l’altra, ma soprattutto tra una vittoria e l’altra, ha riportato con forza e coraggio, grinta e determinazione, il Napoli ai vertici del calcio italiano e lo ha fatto, come al solito, alla sua maniera.

La squadra è costruita a sua immagine e somiglianza e il primo posto attuale in classifica, seppur con l’Inter che deve recuperare due partite e potrebbe superare gli azzurri in testa, è frutto del grande lavoro svolto dall’allenatore salentino e da come è riuscito a trasformare in pochi mesi un gruppo ed una squadra che lo scorso anno arrivava decima in classifica e lontana dalle posizioni che valevano l’Europa.

Napoli, ecco perché il club rischia tre punti di penalizzazione in classifica

Tutto questo lavoro e tutta questa fatica, però, come detto, potrebbe essere in parte vanificato da una scelta del Presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe costare carissima. Lo scorso 20 dicembre, infatti, Ezio Maria Simonelli è stato eletto nuovo presidente della Lega Serie A. Lo ha fatto con 14 voti favorevoli ricevuti, ma senza quello, tra le altre, di Lazio e Napoli.

La società partenopea, guidata dal Presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha presentato un ricorso contro questa elezione, salvo poi ritirarlo quasi subito. Una condotta passibile di sanzione perché, come riferisce Eurosport, avrebbe violato la clausola compromissoria. Per questa ragione, quindi, ci potrebbe anche essere una penalizzazione di tre punti in classifica da scontare in questo campionato per il club allenato da Antonio Conte.

Napoli, ecco cosa dice la Giustizia Sportiva

Secondo le regola, quindi, il Napoli verrebbe sanzionato per aver violato il “vincolo di giustizia” nel Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 34 che dice che “i soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche”.

A questa sanzione sportiva si andrebbe poi ad aggiungere anche una economica, con un’ammenda alla società che andrebbe dai 20mila ai 50mila euro. Il danno, però, sarebbe soprattutto di tipo sportivo e potrebbe compromettere la corsa allo Scudetto del club partenopeo.