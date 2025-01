Doppio asse Milano-Londra: due calciatori al centro delle trattative | Si attende la mossa decisiva

Tra Milano e Londra le chiamate iniziano a farsi insistenti, previsto a breve un incontro per capire la fattibilità di una doppia operazione

Le due squadre di Milano sono reduci dal derby disputato in Arabia e vinto dai rossoneri in rimonta. Un successo che ha consentito a Conceicao di debuttare nel miglior modo possibile sulla panchina del club che ha necessità di scalare la classifica e centrare il pass per gli ottavi di finale di Champions League nel mese di gennaio.

Obiettivo in comune per l’Inter che punta ad agguantare il Napoli in vetta alla classifica di serie A e che ha messo nel mirino un giocatore dell’Arsenal per rinforzare l’organico a disposizione di mister Inzaghi.

Beppe Marotta ha avuto da parte dei nuovi proprietari, gli americani Oaktree, delle indicazioni precise su come muoversi nelle operazioni in entrata e i 28 anni rappresentano un tetto massimo di età che renderebbe fattibile l’avanzata della trattativa.

Il profilo in questione è dotato di tecnica, velocità ma soprattutto è decisamente duttile, potendo ricoprire più ruoli, a partire da quello di terzino sinistro. Con la maglia della propria Nazionale, l’Ucraina, è stato schierato anche come centrocampista e trequartista, con una media realizzativa superiore.

L’Inter è interessato a un giocatore dell’Arsenal, una seconda linea per i Gunners

L’Inter ha messo nel mirino Oleksandr Zinchenko, laterale in forza all’Arsenal, già per questa finestra di mercato di gennaio. A riferirlo, in Inghilterra, è il Sun, secondo cui i nerazzurri starebbero preparando un’offerta per il 28enne ex Manchester City, in scadenza di contratto nel 2026 con i Gunners.

Nella prima parte di stagione il terzino non sta trovando molto spazio nell’undici iniziale di Arteta, con sole due presenze dal primo minuto in Premier League e la sua cessione è tra le prerogative della società inglese.

Il club di Londra vuole pescare a Milano l’eventuale sostituto

Arsenal che starebbe pensando a Theo Hernandez come possibile sostituto dell’ucraino, creando così una doppia operazione con le due squadre di Milano. Il francese sta per rinnovare con i rossoneri dopo averli trascinati alla vittoria nel derby e aver recuperato il posto da titolare con il nuovo allenatore.

Di fronte a un’offerta importante la dirigenza del Milan potrebbe, però, valutare di lasciarlo partire, consapevole della crescita di Jimenez che si è ben comportato al posto del transalpino, in Italia dal 2019.