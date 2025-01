Juventus in allarme: si è infortunato e dovrà essere sostituito dal club | Ecco chi prenderà il suo posto

L’infortunio cambia i piani in casa Juventus, Giuntoli corre ai ripari e sta per prendere il degno sostituto

La Juventus è alle prese con una corsa contro il tempo per rinforzare l’organico con due pedine mancanti e obbligatorie per una seconda parte di stagione che dovrà certificare la conferma dei bianconeri in Champions League e un percorso europeo che non vuole interrompere nel girone eliminatorio.

Cristiano Giuntoli ha come obiettivo quello di ingaggiare un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic, con Kolo Muani come principale indiziato, e un centrale difensivo per colmare le assenze di Gleison Bremer e di Juan Cabal.

Il nome più caldo negli ultimi giorni era quello di Ronald Araujo, seconda linea nel Barcellona. I blaugrana hanno vinto il Clasico contro il Real Madrid, valido per la Supercoppa spagnola.

L’uruguaiano non era stato schierato nell’undici iniziale di mister Flick ma è entrato in campo al 28esimo minuto di gioco, in seguito all’infortunio rimediato dal suo compagno di squadra Martinez, indossando anche la fascia da capitano.

L’infortunio lo rende di nuovo un punto fermo della squadra, sfuma il suo approdo in bianconero

Ora potrebbe restare in Catalogna, anche per una questione numerica all’interno dello spogliatoio. Questo ha spinto il direttore sportivo della Juventus a virare su un altro profilo, con la trattativa che è in fase avanzata.

Quasi fatta per un terzino destro di enorme prospettiva che sta per approdare alla Continassa a titolo definitivo per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

La Juventus si è mossa con tempestività, ecco il sostituto che sta per firmare

Il nuovo acquisto della Juventus Alberto Costa, classe 2003 proveniente dal club portoghese del Vitoria Guimaraes. Il calciatore è atteso a Torino questa settimana per effettuare le visite mediche e mettere la propriafirma sul contratto, con un ingaggio da 500mila euro netti all’anno a salire. Nella prima parte di questa stagione ha raccolto 21 presenze con un gol e 3 assist. La Juventus ha battuto la concorrenza di Roma e Sporting Lisbona.

Un’accelerata improvvisa che testimonia un contatto che era già stato avviato da tempo, con il profilo che era monitorato con attenzione e che rappresenta la nuova scommessa di Giuntoli che ha ci ha spesso visto lungo. Un nome che non entusiasma la piazza ma sarà il campo a consentire un giudizio.