Dalla Roma non si muove: il calciatore chiude la porta ad ogni tentativo | Pretendenti a bocca asciutta

Niente cessione del club giallorosso per uno dei suoi giocatori più importanti e più ricercati da altre squadre.

Fino a qualche settimana fa la sessione invernale di calciomercato della Roma si annunciava infuocata, soprattutto per quel che riguarda le trattative in uscita. Numerose erano le cessioni di cui si discuteva e che potevano verificarsi da un momento all’altro.

Al momento, però, al netto dell’uscita già avvenuta di Le Fee, si sta discutendo molto di più circa quel che riguarda il mercato in entrata rispetto a quello in uscita. Il club giallorosso, infatti, è il protagonista principale di uno dei tormentoni di questa fase di mercato: quello legato al centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi che interessa e non poco alla società capitolina.

Per quel che riguarda il calciatore della Nazionale azzurra ed il suo futuro, vedremo quello che accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma intanto la Roma guarda al mercato in entrata anche per la possibilità di arrivare a un vice Dovbyk e a quella che la vuole fortemente interessata al terzino destro dell’Ajax, Rensch.

Il giovane calciatore olandese sarebbe utile alla Roma perché molto duttile e potrebbe rappresentare, sia un’alternativa a Mancini come braccetto di destra nella difesa a tre, che una sorta di vice Saelemaekers come esterno destro a tutta fascia. Detto del mercato in entrata, però, torniamo a quello in uscita.

Mercato Roma, Pellegrini resta

Le situazioni aperte su possibili cessioni in vista restano quelle legate a Bryan Cristante, Shomurodov e Nikola Zalewski, oltre che qualche giovane presente in rosa. Sembra ormai svanita ogni possibilità, soprattutto grazie al volere di Mister Ranieri, di vedere uscire gente come Hummels, Paredes e Dybala che sembrava a un passo dalla vendita prima dell’arrivo dell’ex tecnico di Leicester e Cagliari.

Così come sembra ormai scongiurata ogni ipotesi che porterebbe ad una cessione di Lorenzo Pellegrini. Il Capitano della Roma sembrava ai margini del progetto anche con Mister Ranieri, ma il gol che ha aperto le marcature nel derby contro la Lazio, ha cambiato radicalmente le carte in tavola e ha rimesso il calciatore al centro del progetto.

Roma, Pellegrini dichiara amore al club

Pellegrini, che interessava al Napoli – si parlava di una possibilità di scambio con Giacomo Raspadori – ha dimostrato di tenerci alla Roma, e di voler restare nella Capitale, anche con il gesto del bacio sullo stemma della maglia giallorossa. Il Capitano romanista ha poi ribadito, attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, tutto il suo amore per la squadra per cui gioca.

Pellegrini, infatti, ha dichiarato di non aver mai pensato di andar via dalla Capitale, nemmeno nei momenti più bui e difficili che sono stati tanti, esattamente quanti quelli belli e indimenticabili negli ultimi anni, e che il gesto sullo stemma significava che la Roma è casa sua e non ci sarà mai un giorno in cui darà qualcosa in meno per la maglia.