Si interrompono le trattative con il club francese: il calciatore non si muove | Tutto rimandato alla prossima estate

Niente cambio di maglia per il calciatore, con il club italiano che interrompe ogni dialogo con la società transalpina.

Quella che si sta svolgendo in questo gennaio 2025 è una sessione di calciomercato davvero entusiasmante che non sta risparmiando colpi di scena e sta tenendo incollati milioni di appassionati di calcio davanti a smartphone, pc o televisioni per spulciare e ascoltare le più importanti notizie che arrivano ora dopo ora e giorno dopo giorno.

Sono tanti quelli che ormai sono già diventati dei tormentoni e su cui ci si aspetta aggiornamenti importanti da un momento all’altro, mentre sono diversi anche i colpi che potrebbero venire a galla da qui al 3 febbraio, data in cui chiuderà questa sessione invernale, o che potrebbero svanire per una qualsiasi ragione.

A differenza di quanto succede in estate, infatti, almeno per quel che riguarda il primo mese e mezzo di trattative, gennaio è un periodo della stagione in cui si gioca tanto e prestazioni di livello, gol o infortuni possono cambiare le carte in tavola per quel che riguarda alcuni affari in essere.

Questo, per esempio, è quanto avvenuto con Lorenzo Pellegrini che sembrava ad un passo dalla cessione e in procinto di lasciare per sempre la Capitale, ma il suo gol nel derby ha radicalmente cambiato tutto ed ora, il Nazionale azzurro, è tornato ad essere centrale nel progetto giallorosso. Difficilmente, invece, cambierà la questione relativa a Kvaratskhelia, ormai ad un passo dal Paris Saint Germain.

Mercato, la Lazio rinuncia a Fazzini e prende Ibrahimovic

Non sono contenti di quanto sta avvenendo in questa sessione di calciomercato invernale, invece, i tifosi della Lazio che sognano di tornare in Champions League, grazie al gran lavoro svolto dal tecnico Marco Baroni e al momentaneo quarto posto in classifica, ma si aspettavano quel qualcosa di più dal mercato che, almeno finora, non è arrivato.

Il club biancoceleste avrebbe bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo, reparto in cui la rosa sembra essere meno coperta e Baroni non può usufruire degli stessi ricambi su cui può invece contare negli altri reparti. Nelle ultime ore è arrivato Arijon Ibrahimovic, giovane centrocampista che lo scorso anno era in prestito al Frosinone.

Mercato Lazio, Ponceau non arriverà a gennaio

Il classe 2005 arriva dal Bayern Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa dieci milioni di euro, ma sembra essere soltanto una risposta sbiadita al mancato arrivo di Jacopo Fazzini che era il vero obiettivo per la mediana. Quando sembrava tutto fatto per il centrocampista dell’Empoli, infatti, la trattativa è saltata per mancati accordi economici.

Niente Fazzini, quindi, così come non arriverà nemmeno Julien Ponceau, centrocampista francese del Lorient che interessava molto alla Lazio e che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. L’entourage del ragazzo, classe 2000, ha rilasciato un’intervista a letelegramme.fr: “La priorità di Ponceau è aiutare il Lorient a risalire in Ligue 1, e avrà tutto il tempo per pensare ai suoi progetti futuri quest’estate”. Cessione quindi rimandata.