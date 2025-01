Inzaghi conferma tutto in conferenza stampa | Il suo futuro all’Inter è già deciso: non si torna indietro

La decisione sul futuro è giunta in conferenza stampa. Inzaghi è stato chiaro. L’Inter, di comune accordo col tecnico, si muoverà così.

Seconda in classifica con 43 punti alle spalle del Napoli, ma con due partite ancora da giocare, l’Inter di Simone Inzaghi si gode i tre punti conquistati a Venezia nelle scorse ore e mette nel mirino l’importante match interno di mercoledì sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Appuntamento, quello contro la formazione felsinea valevole per la la 19esima giornata non disputata a inizio mese a causa degli impegni in Supercoppa Italiana, che i nerazzurri saranno ovviamente chiamati a vincere per ridurre a una sola lunghezza il distacco dalla prima posizione occupata attualmente con 47 punti dal poc’anzi menzionato Napoli di Antonio Conte.

Battere gli emiliani al Meazza significherebbe infatti per il Biscione mettere molta pressione al gruppo campano che, alla luce del recupero contro la Fiorentina che i meneghini affronteranno nelle prossime settimane, potrebbe scivolare inevitabilmente in seconda posizione.

Ipotesi, queste, al momento campate chiaramente per aria, la cui realizzazione potrebbe però tranquillamente spianare a Lautaro e compagni la strada verso il 21esimo scudetto (il secondo consecutivo) della storia dell’Inter. Uno scudetto, cucito meritatamente sul petto nei mesi scorsi, al quale la Beneamata proverà indubbiamente ad abbinare le vittorie di Coppa Italia e Champions League.

Inter, battere il Bologna per avvicinarsi al Napoli: possibile maglia da titolare per Frattesi

Tornata subito al successo dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di Sergio Conceicao, l’Inter di Simone Inzaghi, come detto, si prepara ad aprire i cancelli dello Stadio Meazza al Bologna di Vincenzo Italiano in occasione del recupero della 19esima giornata non disputata la settimana scorsa.

Gara importantissima, quella di mercoledì contro i rossoblù del presidente Saputo, per la quale il tecnico piacentino dei nerazzurri potrebbe effettuare dei cambiamenti nella zona centrale del campo concedendo una maglia da titolare a Davide Frattesi. Data la sempre più probabile indisponibilità di Mkhitaryan e con Barella che non dovrebbe essere messo da parte, l’ex Sassuolo potrebbe infatti togliere il posto a Zielinski e partire dal primo minuto.

Inzaghi parla del futuro di Frattesi

Costantemente al centro di voci di mercato secondo le quali potrebbe lasciare l’Inter per avere più spazio altrove, Davide Frattesi, stando a quanto confermato ai microfoni di Dazn da Simone Inzaghi nel post partita di Venezia-Inter, non lascerà il club nerazzurro nel corso dell’attuale sessione invernale di calciomercato.

Pur consapevole di non poter garantire all’ex Sassuolo un ruolo da titolare inamovibile, l’allenatore piacentino ha comunque sottolineato la sua importanza nel progetto nerazzurro: “Conto tantissimo su Davide, si è fatto tanto, ma è al centro del progetto. Lavora tanto. Senza l’infortunio di Mkhitaryan avrebbe giocato lui. Ci ha dato tantissime soddisfazioni in questo anno e mezzo. Lui vorrebbe più spazio, ma c’è tanta concorrenza. Vogliamo andare avanti con lui. Ha già parlato Marotta, ma io sono contento di averlo“.