Sarà sacrificato sul mercato: clamoroso piano di Ghisolfi | Pronto a tutto pur di arrivare a lui

La Roma è disposta a sacrificarlo per arrivare a chiudere per un obiettivo di mercato, con lui la rosa diventa più competitiva

I recenti risultati positivi fanno ben sperare per la seconda parte della stagione ma la Roma è costretta a inseguire in campionato. Al momento è fuori dalla zona Europa e l’esclusione dalle competizioni internazionali la prossima stagione rappresenterebbe un vero fallimento per i Friedkin che hanno investito oltre 100 milioni nella sessione estiva della scorsa estate.

Dopo due cambi di panchina nello spogliatoio sembra essere tornato il sereno grazie all’esperienza di Claudio Ranieri che sta facendo sentire tutti al centro del progetto e sta trasmettendo l’importanza di vestire i colori giallorossi.

I risultati sono la conseguenza del lavoro sulla testa dei giocatori e dell’impegno profuso in allenamento ma sembra essere troppo tardi per poter concorrere per l’obiettivo iniziale, quello di qualificarsi per la Champions League.

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi, intanto, sta valutando se inserire un nuovo tassello all’interno dello spogliatoio, un ingresso che potrebbe avvenire al fronte di una partenza, un sacrificio che potrebbe risultare fruttuoso.

Ghisolfi lo ha messo nel mirino: vuole chiudere ad ogni costo

La Roma ha avviato una trattativa per Devyne Rensch, ma secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’Ajax ha respinto la prima offerta. La proposta giallorossa, che si aggira attorno ai 4-5 milioni di euro, non ha convinto i dirigenti olandesi, nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia.

Per Rensch, il trasferimento alla Roma rappresenterebbe una grande opportunità di crescita, ma sarà obbligatorio trovare un accordo condiviso sulle cifre economiche. Di anni 21, molto rapido, con un buon senso della posizione, è in grado di unire le due fasi e di dare dinamismo sugli esterni. All’occorenza può essere schierato anche come centrale, una duttilità tattica che potrebbe rappresentare un valore aggiunto.

Per arrivare al giovane talento la Roma propone uno scambio

I capitolini starebbero pensando di inserire Samuel Dahl nell’operazione, sfruttando il fatto che i lancieri lo starebbero monitorando dalla scorsa estate, prima che scegliesse la Roma.

Il problema principale consisterebbe nella formula, con i giallorossi che aprono a un prestito con obbligo di riscatto, mentre l’Ajax sarebbe propensa a definire il suo trasferimento senza alcun vincolo futuro, limitando il tutto ai mesi conclusivi di questa stagione, per poi sedersi di nuovo a un tavolo a luglio e valutare un prolungamento.