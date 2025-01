Vuole subito un nuovo difensore: la richiesta urgente di Thiago Motta | C’è già il primo nome

Il tecnico della Juventus, dopo l’arrivo di un terzino, chiede alla società con urgenza anche un centrale di difesa.

Dopo l’avvio incoraggiante nelle fasi iniziali del campionato di Serie A e di Champions League, la nuova Juventus, targata Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, non ha saputo ingranare la marcia e sta deludendo parecchio, sia a livello di risultati che di gioco.

La serie infinita di pareggi in campionato, al netto di una Champions League che resta, almeno per ora, più che discreta, ha fatto precipitare la Juventus in classifica e farle accumulare uno svantaggio abissale dalle prime tre in classifica, ma soprattutto da Napoli e Inter che, al momento, sembrano destinate a giocarsi lo Scudetto fino alla fine.

L’obiettivo della Juve, quindi, almeno in Serie A, resta quello di arrivare tra le prime quattro, ma al momento la concorrenza sembra essere altissima e agguerrita. Per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, riuscendo così a salvare la stagione, ma anche la sua panchina, Thiago Motta ha chiesto alla società di coprire i buchi presenti in rosa nel mercato di gennaio.

Al netto di un centrocampo e di una trequarti affollata di interpreti e soluzioni, infatti, la Juventus sembra essere molto corta in difesa, ma anche al centro dell’attacco. I continui acciacchi e infortuni che hanno colpito Milik, hanno privato l’ex tecnico del Bologna di un vice Vlahovic, mentre la retroguardia è stata ridotta ai minimi termini dai gravissimi infortuni occorsi a Bremer, Cabal e dalla situazione legata al brasiliano Danilo.

Juve, ecco il nuovo terzino destro

Quest’ultimo è finito fuori rosa e attende soltanto di essere liberato per passare al Napoli. Numericamente, quindi, la difesa della Juventus è ridotta all’osso, con soli due centrali a disposizione (Gatti e Kalulu) e carenza anche di terzini. Ma, se a sinistra l’adattamento di McKennie ha dato un’alternativa a Cambiaso, a destra resta il solo Savona a disposizione.

Ecco che, quindi, Giuntoli ha accelerato per l’arrivo del terzino destro portoghese del Vitoria Guimaraes, Alberto Costa che costerà circa 10 milioni di euro alla società bianconera. Sistemata la questione relativa all’esterno basso a destra di difesa, Motta pretende che il club si dia una mossa anche per l’arrivo di almeno un centrale di difesa.

Mercato Juve, per la difesa Antonio Silva resta l’obiettivo numero uno

I nomi sul taccuino di Giuntoli restano sempre gli stessi. Al netto dell’impossibilità di arrivare a Tomori, che è stato dichiarato incedibile da Conceicao, restano in auge le situazioni legate ad Araujo del Barcellona, Hancko del Feyenord e Antonio Silva del Benfica.

Anche su questi nomi, però, l’ex ds del Napoli sta incontrando diversi ostacoli e difficoltà. Il Feyenord, almeno per questa sessione invernale di mercato non vuole privarsi dello slovacco, mentre, per l’uruguayano, il Barcellona chiede 60 milioni di euro. L’obiettivo principale, resta, quindi, il giovane portoghese per cui il Benfica ha già rifiutato più proposte della Juve, che prevedevano il prestito con diritto di riscatto, pretendendo l’obbligo a 30-35 milioni di euro.