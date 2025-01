Da Londra la clamorosa indiscrezione: l’Inter tenta lo sgambetto all’eterna rivale | Il nome che infiamma il mercato

L’Inter sta pensando al capitano di un’eterna rivale inglese per rinforzare il proprio organico, un profilo d’esperienza per Inzaghi

L’Inter non pare molto attiva in questa finestra di mercato invernale. Beppe Marotta ha fatto sapere che la rosa non necessita di ritocchi e che è competitiva in ogni zona del campo. I risultati certificano la scelta della dirigenza, con poche indisponibilità e la sensazione che nella primavera potrebbero arrivare nuove soddisfazioni per i tifosi.

Tiene banco la questione inerente a Frattesi, oggetto dei desideri della Roma. Un’uscita che sembra più probabile, però, la prossima estate, data anche la richiesta economica dei nerazzurri, consapevoli del valore del giocatore azzurro che ha chiesto garanzie sul suo impiego.

Mister Inzaghi fa fatica, però, a rinunciare al trio di centrocampisti titolare, pur apprezzando le doti di Frattesi, spesso decisivo da subentrante, con numeri di alto livello anche nella sua seconda stagione ad Appiano Gentile.

Continua a dare risposte positive la linea difensiva che dovrebbe cambiare diversi interpreti al termine del campionato. Acerbi e de Vrij sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare entrambi, con nuovi compagni a fianco del confermato Bastoni.

Un reparto da rinnovare ma mancano giocatori di caratura europea

Gli americani Oaktree hanno fatto sapere di preferire profili di prospettiva, da far crescere e valorizzare al meglio, garantendo così una ricca plusvalenza in caso di una cessione futura.

Allo stesso tempo servirebbe un giocatore che possa fare loro da chioccia, con un’esperienza anche in campo internazionale e l’ultima idea della dirigenza riguarderebbe il capitano di una rivale dei nerazzurri, affrontata nella finale di Champions League di due anni fa e nella gara di debutto di questa nuova edizione.

Un colpo in prestito per l’Inter: con lui esperienza e aggressività in più

Secondo quanto si legge sul Sun, infatti, Manchester City e Inter starebbero per chiudere un affare in prestito. Si tratta di Kyle Walker che sembra molto vicino al vestire la maglia nerazzurra. Un’operazione che sorprende anche perché tutto è avvenuto sotto traccia.

A 34 anni potrebbe così approdare per la prima volta in Italia, con l’ipotesi di restare anche il prossimo anno e aiutare i compagni di reparto a recepire una mentalità vincente che gli appartiene. Dopo otto stagioni la sua esperienza nel club guidato da Pep Guardiola pare essere giunta al termine.