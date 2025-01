Thiago Motta rischia di perdere il suo uomo in più: sirene inglesi per lui | Serve un’offerta importante

La Juventus non pensa solo alle operazioni in entrata. Potrebbe partire il jolly di Thiago Motta: dall’Inghilterra in arrivo un’offerta monstre

In casa Juventus sono giorni frenetici sia dentro che fuori dal campo. I bianconeri sono chiamati ad affrontare match molto delicati per agguantare il quarto posto in classifica in campionato e conservare la propria imbattibilità, mentre sono vicine le ultime due gare del girone unico di Champions League che decreteranno l’eventuale passaggio diretto agli ottavi di Champions League.

Ma il pensiero dei tifosi va soprattutto al mercato, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha piazzato due colpi in entrata negli ultimi giorni. Thiago Motta ha un nuovo centravanti che può far rifiatare Dusan Vlahovic, l’unica punta d’area di rigore a disposizione nel girone d’andata.

Dal Psg è arrivato in prestito Kolo Muanì, giocatore di indiscusso valore che potrà aumentare il bottino realizzativo del reparto offensivo in questa seconda parte di stagione.

In difesa manca ancora un centrale che sostituisca a livello numerico l’infortunato Bremer, mentre gli esterni sono stati completati con l’innesto di Alberto Costa, prelevato dal campionato portoghese, un’altra scommessa targata Giuntoli.

Un’offerta importante sta arrivando dall’Inghilterra: il top player può lasciare la Juventus

La Juventus rischia, però, di perdere un altro esterno, titolare inamovibile per Motta che lo ha schierato sia come terzino che come esterno alto, apprezzandone la corsa e la duttilità tattica.

Lui è Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City che sarebbe disposto a offrire circa 60 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Pep Guardiola è rimasto colpito da lui nel match di Champions League, vinto dalla Juventus.

Due gli scenari plausibili e ore concitate per prendere una decisione

Cambiaso è stato acquistato dalla Juventus per 12 milioni complessivi versati al Genoa nell’estate del 2022 per poi prestare il giocatore per una stagione al Bologna. All’orizzonte una plusvalenza enorme ma anche la consapevolezza che trovare un giocatore di una qualità analoga in poco tempo sia davvero complicato.

In attesa di un’offerta concreta da parte dei Citizens, chiamati a risalire la china in Premier League dopo la crisi nera di novembre, la Juventus medita il da farsi, con una valutazione complessiva che tiene conto del valore del giocatore a livello tattico e dell’eventualità di investire la cifra ricevuta in altre operazioni.