Il portiere ha le ore contate: il club valuta la cessione già a gennaio | La sua destinazione è la Capitale

L’estremo difensore potrebbe cambiare aria già in questa sessione invernale di calciomercato e raggiungere la Capitale.

In questa prima parte della sessione invernale di calciomercato ci sono stati già diversi movimenti che riguardano uno dei ruoli più delicati all’interno dello scacchiere tattico di una squadra. Di solito, infatti, è difficile trovare compagini disposte a cambiare il portiere nel bel mezzo della stagione.

C’è chi poi lo fa, ma vuol dire che qualcosa non è andata per il verso giusto. Questo è quello che, con ogni probabilità, sarà successo in casa Como e in casa Cagliari. Sia i lombardi che i sardi, infatti, hanno cambiato diverse volte il portiere titolare durante i primi mesi del campionato ed ora si sono rivolti al mercato per farlo nuovamente.

Il Cagliari si era affidato a Scuffet e all’albanese Sherri in questa prima parte di stagione, ma nessuno dei due ha convinto a pieno. Il Como, invece, è partito con Pepe Reina titolare, per poi affidarsi a Emil Audero, ma alla fine è tornato titolare lo spagnolo.

In queste prime settimane di mercato, però, come detto, sia Cagliari che Como hanno operato per avere un nuovo estremo difensore titolare. Davide Nicola, infatti, potrà contare su Caprile, arrivato dal Napoli, con Simone Scuffet che ha fatto il percorso inverso, mentre Cesc Fabregas si affiderà all’esperienza del quasi 30enne francese Jean Butez, che il club lagunare ha acquistato dall’Anversa in Belgio.

Mercato portieri, anche Gollini in partenza

In queste operazioni ci è andato di mezzo, come detto, anche il Napoli che ha accettato lo scambio di prestiti con il Cagliari e ora ha affidato il ruolo di secondo a Scuffet. Il titolare indiscusso, ormai da qualche stagione, nonostante le tante critiche ricevute in passato, è e sarà Alex Meret, terzo portiere anche della Nazionale azzurra.

C’è un ex secondo estremo difensore dello stesso Napoli, un portiere della nostra Serie A, intanto, che è pronto per cambiare aria. Si tratta di un altro scontento che, dopo l’infortunio all’anca patito nello scorso mese di ottobre, ha perso il posto da titolare che pensava di avere saldamente in mano.

Mercato, Gollini tra Roma e Lens

Parliamo di Pierluigi Gollini del Genoa a cui, anche dopo il rientro dall’infortunio, il tecnico Patrick Vieira sta puntualmente preferendo l’esperto Leali, autore di una stagione, almeno fin qui, davvero di altissimo livello. Per l’ex Atalanta, intanto, si aprono due importanti possibilità.

Su di lui, infatti, sembrano esserci la Roma, che gli darebbe il ruolo di secondo di Svilar se dovesse partire Ryan ed in passato era stata interessata anche all’attuale titolare del Napoli, Alex Meret, e il Lens che ha appena ceduto Samba al Rennes. L’avventura al Genoa di Gollini, quindi, potrebbe essere già arrivata al capolinea dopo appena sei mesi.