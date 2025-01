Prima vi castigo, poi mi unisco a voi | Pradè, ecco il super colpo per Palladino: sostituisce il più deludente della squadra

La Fiorentina corre ai ripari e prova a uscire dalla crisi. Pradè al lavoro per rinforzare la rosa di Palladino: arriva il colpo inatteso.

Una vittoria contro il Monza, sua ex squadra, avrebbe fatto sicuramente bene a Raffaele Palladino e alla sua Fiorentina. Una vittoria che, qualora fosse arrivata, non solo avrebbe ridato ossigeno alla squadra dopo una serie di risultati negativi, ma l’avrebbe anche portata a meno uno da quel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Un quarto posto, occupato attualmente con 36 punti dalla Lazio di Marco Baroni, che, sebbene non dichiarato mai esplicitamente dalla società, rappresenta l’obiettivo stagionale minimo da conquistare quasi a tutti i costi per tornare nell’Europa dei grandi a distanza di 15 anni dall’ultima apparizione.

Nonostante le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato rappresentino ad oggi un boccone difficile da digerire, la Viola ha ancora tutte le possibilià per conquistare il pass per la fase campionato della Champions League 2025-2026.

Bisognerà ovviamente riattaccare quanto prima la spina per evitare di buttare tristemente via quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Domenica al Franchi contro il Torino di Paolo Vanoli occorrerà una prestazione gagliarda per ritrovare un successo che in Serie A manca ormai dall’1-0 al Cagliari dello scorso 8 dicembre.

Fiorentina, tra crisi e calciomercato

Intenzionata, come detto, a porre fine alla crisi fatta di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato giocate, la Fiorentina del direttore sportivo Daniele Pradè guarda anche al calciomercato e valuta come rinforzare la rosa di Raffaele Palladino per la seconda parte di stagione.

Una rosa, quella viola, che, stando alle innumerevoli voci tipiche di questo periodo dell’anno, continua a seguire incessantemente l’attaccante brasiliano del Botafogo, Luiz Henrique per il quale il presidente Commisso avrebbe messo sul piatto ben 20 milioni di euro. Cifra, questa, al momento lontana dai 30 richiesti dal sodalizio di Rio de Janeiro che, chiaramente non disposto a fare sconti, potrebbe costringere la Viola a guardare altrove.

Fiorentina, idea Maldini dal Monza: Palladino pronto a riabbracciare il suo pupillo

Fiore all’occhiello del Monza, passato recentemente nelle mani di Salvatore Bocchetti in seguito all’esonero di Alessandro Nesta, Daniel Maldini sarebbe recentemente finito nel mirino della Fiorentina del suo ex allenatore, Raffaele Palladino. Stando a quanto riferito nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, il noto figlio d’arte, in gol proprio contro i toscani nel posticipo di lunedì sera, avrebbe infatti suscitato l’interesse del direttore sportivo dei viola, Daniele Pradè.

Desideroso, anche alla luce dello scarso apporto dato fin qui da Gudmundsson, di rinforzare il pacchetto offensivo della squadra, il dirigente della Viola starebbe seriamente valutando la possibilità di pagare la clausola da 12 milioni di euro (valida solo per i club italiani) inserita nel contratto che lega il classe 2001 alla società brianzola. Al momento, ovviamente, è presto per tracciare scenari, ma la pista che porta Maldini verso la Fiorentina potrebbe presto scaldarsi. Vedremo cosa accadrà prossimamente.