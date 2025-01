Da Milano alla Roma: l’agente del calciatore sta per chiudere la trattativa | È solo questione di cifre

Il procuratore del giocatore è volato a Roma per definire l’accordo, colpo in dirittura d’arrivo per i giallorossi che proseguono la rincorsa all’Europa

La Roma si è affacciata sul lato sinistro della classifica, a dimostrazione della crescita che i giallorossi hanno avuto nell’ultimo mese a livello di prestazioni, nonostante il calendario complicato. Il rendimento fa ben sperare in vista della seconda parte di stagione che dovrà riscattare i mesi autunnali che sono stati disastrosi.

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi non ha ancora abbandonato completamente l’obiettivo di mercato primario in mezzo al campo che è Davide Frattesi, con l’Inter che vorrebbe trattenerlo almeno sino al termine del campionato in corso.

L’azzurro è in cerca di maggiore spazio e la Roma garantirebbe lui il posto da titolare a fianco di Manu Koné, altro innesto recente che si è ambientato nel modo migliore in serie A.

Ma non è l’unico innesto del mercato estivo che è diventato centrale nel progetto di mister Claudio Ranieri che sta valorizzando il talento di un esterno offensivo che era stato protagonista anche lo scorso anno con la maglia del Bologna.

Va trovato l’accordo ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza

Lui è Alexis Saelemaekers, approdato a Trigoria a fine agosto in prestito secco e per mezzo di uno scambio che ha portato a Milano, sponda rossonera, il centravanti inglese Tammy Abraham.

Stando a quanto riporta Il Tempo, Gordon Stipic, agente del belga, starebbe organizzando un incontro per definire il prolungamento del contratto con i capitolini del proprio assistito, dato il contributo importante che sta apportando anche in termini realizzativi.

Il Milan è disposto a venderlo a titolo definitivo: filtra ottimismo tra le parti

Ghisolfi è consapevole che la chiacchierata estiva con Moncada sulla possibile cifra del riscatto, ovvero 15 milioni, è solo la base di partenza. Saelemaekers ha il contratto in scadenza nel 2027 con il Milan ma non è stato ritenuto all’altezza da Paulo Fonseca che lo ha testato durante il ritiro estivo, preferendo puntare su una punta d’area di rigore e affidandosi a Chukwueze come alternativa di Rafael Leao.

Con Conceicao la valutazione non dovrebbe cambiare e ciò favorirebbe un accordo per proseguire la propria carriera a Roma, una piazza dove si trova molto bene, anche grazie al calore dei tifosi.