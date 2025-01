Da escludere il suo ritorno: Giuntoli non ha cercato l’ex bianconero | Grande delusione per i tifosi

Era stato ipotizzato il ritorno di un difensore alla Juventus e invece Giuntoli sta pensando ad altri tipi di profilo: ecco quali

La Juventus ha messo a segno due acquisti in questa settimana. Ha firmato Kolo Muanì che arriva dal Psg in prestito, con la speranza di trovare maggiore spazio e il feeling con la rete. Potrebbe essere a disposizione già per il match di questo weekend contro il Milan.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha poi chiuso per Alberto Costa, terzino che arriva dal Portogallo e che copre lo spazio lasciato libero da Juan Cabal, infortunato sino al termine della stagione e alle prese con un lento recupero dovuto alla rottura del legamento crociato.

Un profilo molto simile rispetto all’ex esterno dell’Hellas Verona, un nome di prospettiva, in grado di unire la fase di spinta sulla fascia a quella di copertura, a sostegno della linea difensiva e ai centrali bianconeri.

Manca all’appello un centrale che possa far rifiatare la coppia titolare composta da Federico Gatti e da Pierre Kalulu. La retroguardia ha perso il proprio leader, Gleison Bremer, costretto a stare lontano dal terreno di gioco per un grave infortunio.

Non tornerà alla Juventus, Giuntoli non ha mai parlato con il suo attuale club

Negli ultimi giorni si era parlato del possibile ritorno di de Ligt. Il difensore olandese si è trasferito al Manchester United dopo la fine della sua parentesi al Bayern Monaco. A 25 anni è ancora in una fase di crescita e le recenti esperienze sono state formative.

Il telecronista di Dazn Orazio Accomando ha smentito le voci che riguardavano dei contatti tra Giuntoli e la dirigenza dei Red Devils, spegnendo così il desiderio di una parte della tifoseria di vederlo di nuovo indossare i colori bianconeri.

Il casting per la difesa prosegue: chi è ancora accostato alla Juventus

Intanto per la difesa, la pista che porta a Tomori si complica a causa dell’infortunio accorso a Thiaw e che impedisce al Milan di rinunciare a una pedina così preziosa nel proprio reparto arretrato.

Al di là di eventuali sorprese a cui potrebbe lavorare sotto traccia, gli altri nomi che tengono banco sono quelli di Hancko ma soprattutto di Silva, con la proposta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Benfica fa muro ma il giocatore vorrebbe lasciare Lisbona e gradisce la destinazione.