Dopo anni sta per fare il suo ritorno: ex Milan ancora in Italia | Ha già firmato il nuovo contratto

Torna a giocare in Italia l’ex Milan: firmato il nuovo contratto, sbarca in una piazza ambiziosa che punta in alto

Dal 2012 al 2017 ha giocato nel Milan e all’epoca era considerato uno dei più promettenti talenti della sua generazione. Le doti fisiche erano notevoli oltre alla duttilità tattica, tanto che poteva essere schierato come centravanti, sia come seconda punta che come esterno in un tridente offensivo.

La consacrazione definitiva non è mai arrivata, in un periodo storico in cui i rossoneri si trovavano in una fase di transizione dall’ultima parentesi vincente della presidenza Berlusconi al cambio di proprietà e il ritorno in alto con Pioli in panchina.

Il talento del giocatore non è mai stato messo in discussione tanto che ha avuto diverse seconde chance, mai concretizzate fino in fondo. Lo scorso gennaio l’Empoli ha avuto il coraggio di puntare su di lui al posto del partente Tommaso Baldanzi, accasatosi alla Roma.

Una scommessa che si è rivelata azzeccata tanto che una sua rete ha regalato la salvezza ai toscani, nei minuti finali dell’ultimo turno di campionato del match giocato proprio contro i giallorossi.

Torna in Italia, nuova possibilità per mostrare il suo enorme talento

Lui è M’Baye Niang che è pronto per tornare in Italia dopo il girone d’andata disputato al Wydad Casablanca, squadra di Botola 1 Pro, la massima serie del campionato marocchino.

L’attaccante ha trovato l’accordo con la Sampdoria e ha svolto nelle ultime ore le visite mediche per poi firmare il contratto. L’intesa è sulla base di un contratto di sei mesi, con opzione sul rinnovo che diventa obbligo in caso di promozione dei blucerchiati in Serie A. Ha già giocato nel capoluogo ligure, ma con l’altra squadra di Genova.

L’esperienza e la classe del francese basteranno per risollevare le sorti di un’annata negativa?

I doriani si trovano in zona retrocessione, nonostante la qualità dell’organico. I notevoli investimenti avvenuti la scorsa estate non sono bastati per poter raggiungere le prime posizioni in una categoria incerta e combattuta come quella cadetta.

I tifosi si aspettano di più e si augurano un girone di ritorno sulla falsariga di quello della scorsa stagione, dove la squadra, allora allenata da Andrea Pirlo, riuscì a risalire la classifica fino a staccare il pass per i playoff.