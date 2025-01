Sprint dell’Atalanta per il centrocampista: offerta da 30 milioni sul piatto | Pronti a chiudere in poche ore

Il club bergamasco vuole regalare al suo allenatore, Gian Piero Gasperini, un altro talento per rendere più forte la rosa.

Dopo la striscia incredibile di undici vittorie consecutive in campionato, l’Atalanta ha un pò rallentato la sua corsa e ha messo in fila tre pareggi nelle ultime tre partite che vanno ad aggiungersi alla sconfitta netta contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana.

In quella partita, Gian Piero Gasperini ha scelto scientemente di lasciare fuori almeno cinque titolarissimi e di schierare quelle che di solito vengono considerate le seconde linee. Al netto del fatto che l’avversario era il peggiore possibile da dover affrontare, quel match ha messo in risalto il fatto che non tutti i calciatori dell’Atalanta possono offrire lo stesso contributo.

Alcuni interpreti, infatti, sono più adatti a svolgere le mansioni e i compiti che gli richiede l’allenatore, mentre altri magari non reggono i ritmi che li vede coinvolti con tre partite in una settimana. L’Atalanta, da qui alla fine della stagione, però, spera di essere protagonista in Campionato, in Champions League e in Coppa Italia.

Atalanta, ecco il sogno di mercato

Per questa ragione, quindi, il tecnico bergamasco spera di poter contare sull’affidabilità del maggior numero possibile di calciatori. Con il rientro a pieno regime di Scalvini e Retegui ed il prossimo recupero di Scamacca, però, la rosa da cui scegliere titolari e alternative si amplia ancora di più.

Gasperini, inoltre, spera di ricevere anche un regalo dalla società in questa sessione invernale di calciomercato. Al momento l’Atalanta è una delle poche squadre della nostra Serie A a non aver toccato la rosa a disposizione, ma c’è un sogno che stuzzica dalle parti di Zingonia.

L’oggetto dei desideri si chiama Rayan Cherki è un centrocampista offensivo, che viene solitamente impiegato nei tre sulla trequarti, sia al centro che a destra che a sinistra. Si tratta di un classe 2003 e lo abbiamo potuto apprezzare maggiormente in Europa League con il Lione e con la Nazionale Under 21 della sua Francia.

Mercato Atalanta, pronta l’offensiva per Cherki

Il Lione, come ben sappiamo, ha urgenza di cedere e non vorrebbe arrivare in estate, con il talento di origini algerine che a quel punto sarebbe in scadenza nel giugno 2026 e avrebbe un prezzo molto più basso. Preferirebbe, quindi, venderlo adesso e monetizzare il più possibile, anche perché in quel ruolo si è coperto con l’arrivo di Thiago Almada.

Pista libera quindi per l’Atalanta per provare l’offensiva a Cherki. Per il talento transalpino il club orobico è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro più 5 di bonus e sperare che l’offerta soddisfi il Lione. A Bergamo ci sperano e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per entrare nel vivo della trattativa.