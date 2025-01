Non lascerà subito Milano: chiusa la porta a qualsiasi trattativa | L’offerta rispedita al mittente

Non lascerà Milano in questa sessione invernale, rifiutata un’offerta proveniente dalla Turchia: resta in serie A fino a giugno

Le due milanesi non sono particolarmente attive in questa sessione di mercato invernale. I movimenti potrebbero avvenire soprattutto in uscita, con alcuni giocatori che non sono centrali nel progetto di mister Inzaghi e Conceicao. I nerazzurri stanno cercando di trattenere Davide Frattesi, con la Roma che non molla la presa e che sogna di affidargli le chiavi del centrocampo.

Ultimi mesi ad Appiano Gentile per Correa e Arnautovic, destinati a lasciare al termine della stagione. Discorso analogo per almeno uno dei due tra Francesco Acerbi e de Vrji, entrambi in scadenza di contratto.

Gli americani Oaktree hanno fatto sapere al direttore sportivo Beppe Marotta di voler procedere a un ringiovanimento della rosa, rifiutando l’ipotesi di un rinnovo di over 30 che dovranno proseguire la propria carriera altrove.

A Milanello c’è da segnalare la probabile partenza di Chukwueze, con il possibile approdo del nigeriano in Arabia o un suo ritorno nella Liga spagnola, dove i rossoneri lo avevano ingaggiato un anno e mezzo fa dal Villareal.

L’offerta sta per giungere a Milano ma non ci sono le condizioni per un accordo immediato

In casa Milan si parla pure di una partenza anticipata per Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo classe 2001, che ha trovato pochissimo spazio nella prima metà di stagione e che nelle ultime partite non aveva beneficiato dell’arrivo in panchina di Sergio Conceiçao al posto di Paulo Fonseca, è finito infatti nel mirino del Fenerbahce.

Il centrale non scende più in campo da fine novembre contro l’Empoli, con sei panchine consecutive in campionato e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, tra i due club è in corso una trattativa.

Una trattativa che è in corso ma che potrebbe bloccarsi a breve: ecco perché

Pavlovic ha firmato un contratto col Milan fino a giugno 2028 e il club turco è pronto a presentare un’offerta nelle prossime ore. Il recente infortunio accorso a Malick Thiaw e l’eventuale cessiione di Tomori, nel mirino della Juventus, potrebbero, però, bloccare la sua partenza almeno fino a giugno.

Anzi, Pavlovic potrebbe tornare in campo dal primo minuto nel prossimo appuntamento di Champions di mercoledì 22 gennaio contro il Girona, un match da non fallire per blindare il passaggio agli ottavi di finale senza ricorrere alla lotteria dei playoff.