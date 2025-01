Conceicao è l’arma in più sul mercato: potrebbe portare il calciatore a Milano | Definita la strategia

Il tecnico portoghese, oltre che dalla panchina, potrebbe fare la differenza anche sul mercato dei rossoneri.

Il cambio sulla panchina tra portoghesi, con Sergio Conceicao che ha preso il posto di Paulo Fonseca, pare aver fatto il bene del Milan che, almeno per ora, sembra aver cambiato marcia e volto. Non tanto dal punto di vista del gioco ed è ancora presto per giudicare i risultati.

Quello che appare diverso è soprattutto il carattere, la grinta, la cattiveria del gruppo, della rosa e dei calciatori milanisti che sembrano non mollare mai o comunque mettercela sempre tutta, fino al termine della partita. L’ex tecnico del Porto ha portato anche ordine e disciplina che troppo spesso erano stati messi in secondo piano con il vecchio allenatore.

Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, ora l’obiettivo di Conceicao è chiaramente quello di provare a qualificare il Milan alla prossima Champions League, recuperando posizioni e terreno perso nei primi mesi di stagione, e, allo stesso tempo, quello di fare più strada possibile in Europa e Coppa Italia.

Il tecnico portoghese, però, sembra essere stato chiaro anche durante le sue dichiarazioni post partita e in conferenza stampa e pensa di aver bisogno di qualche rinforzo per migliorare il suo Milan. La strategia della società è chiara è l’obiettivo numero uno è stato individuato in Marcus Rashford per l’attacco.

Mercato Milan, Joao Felix alternativa a Rashford

L’attaccante del Manchester United, però, continua a non decidere: andrà via dai Red Devils, ma deve scegliere tra le tante squadre che lo vogliono. Il Milan ha anche l’ostacolo ingaggio a cui deve far fronte e l’operazione non sembra delle più semplici. I dirigenti rossoneri aspetteranno un altro pò l’evolversi della situazione e poi cambieranno obiettivo.

Un altro nome spendibile per il mercato del Milan, ma soprattutto per quel che riguarda il reparto avanzato, è quello di Joao Felix del Chelsea. I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, mentre i Blues preferirebbero cederlo a titolo definitivo per rientrare, almeno in parte, dei 50 milioni di euro spesi per prelevarlo dall’Atletico Madrid.

Mercato, Mendes sblocca l’operazione Felix?

A Londra, però, il portoghese non sta trovando il giusto spazio e, se si dovesse arrivare a fine gennaio ancora in questa situazione, e con il mercato che chiude il prossimo 3 febbraio, i londinesi potrebbero anche essere disposti a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Il Milan attende l’evolversi della situazione Rashford, come detto, ma guarda anche con interesse a questa legata a Joao Felix.

Lo stipendio del portoghese, 5.7 milioni di euro, sarebbe molto più abbordabile, rispetto a quello di Rashford, ma soprattutto Joao Felix potrebbero essere schierato, sia come esterno, che come trequartista e falso nueve da Conceicao. L’attuale calciatore del Chelsea, inoltre, non escluderebbe l’arrivo contemporaneo di Walker e l’operazione potrebbe essere caldeggiata da Jorge Mendes, procuratore sia dell’ex Barça che dell’allenatore del Milan.