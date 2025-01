Lo vogliono a tutti i costi: prenotato un volo da Torino verso l’Inghilterra | La trattativa entra nel vivo

Da Torino è previsto un volo verso l’Inghilterra, il giocatore cambia maglia: la trattativa sta per concludersi nelle prossime ore

Il 2025 della Juventus è iniziato con il derby di Torino, concluso in parità. Una gara equilibrata che ha visto trionfare solo il nervosismo sul terreno di gioco e a bordo campo, con i due allenatori che sono stati espulsi. I bianconeri sono alla ricerca di un centrale difensivo per puntellare l’organico e sostituire Gleison Bremer, alle prese con il lento recupero da un grave infortunio.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe, però, avere un altro grattacapo da affrontare, con le sirene inglese che starebbero suonando per un vero e proprio jolly per Thiago Motta, titolare fisso nel girone d’andata.

Il Manchester City ha fatto sapere di far pervenire presto un’offerta di circa 60 milioni per convincere la dirigenza bianconera a lasciar partire Andrea Cambiaso, tra i più continui nelle prestazioni fornite negli ultimi mesi.

Pep Guardiola ne avrebbe ammirato la corsa e il dinamismo nel match di Champions vinto dalla Juventus a Torino due mesi fa e avrebbe convinto la proprietà a investire per metterlo sotto contratto.

Dall’Inghilterra a Torino, la trattativa può chiudersi a breve

Anche i cugini del Torino stanno trattando con un club inglese, stavolta per un’eventuale operazione in entrata. La Stampa informa che la trattativa tra i granata e il Chelsea per Cesare Casadei è in stato avanzato, con il giocatore che ha dato la sua disponibilità al trasferimento.

Il ds Vagnati ha presentato una nuova offerta da 10 milioni di euro ai Blues, insieme a un’alta percentuale sulla futura rivendita del centrocampista azzurro. Un affare che pare in dirittura d’arrivo e consentirebbe a mister Paolo Vanoli di avere un talento di assoluta prospettiva in rosa.

Il punto sulla stagione dei granata: alti e bassi che impediscono di puntare a un piazzamento europeo

Un investimento importante per il patron Urbano Cairo che ha intenzione di regalare ai tifosi un giocatore di indiscussa qualità per chiudere in fretta la pratica salvezza e costruire le basi della nuova stagione già in primavera, cercando di capire come alzare l’asticella.

Il club si è attestato a metà classifica, dopo un inizio davvero incoraggiante e una flessione preoccupante, anche a causa di qualche infortunio, primo tra tutti quello accorso a Duvan Zapata.