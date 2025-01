Ore frenetiche in casa Lazio: si tenta ancora un doppio colpo | Fase calda del mercato

Il club biancoceleste, dopo aver chiuso per Ibrahimovic, vorrebbe ancora un paio di rinforzi in questa sessione di mercato.

Un quarto posto in classifica da difendere con le unghie e con i denti, il primo posto nel maxi girone di Champions League, con una qualificazione diretta agli ottavi di finale davvero a un passo, e un quarto di finale di Coppa Italia da giocare a febbraio contro l’Inter.

La stagione della Lazio, fin qui, è andata oltre le ben più rosee aspettative, nonostante in questo ultimo periodo siano arrivati appena cinque punti in altrettante partite di campionato che hanno un pò smorzato l’entusiasmo e i sogni in grandissimo che ad un certo punto era lecito che qualcuno, soprattutto tra i tifosi, potesse fare.

L’occasione che offre la Serie A alla Lazio in questa stagione e in ottica qualificazione alla prossima Champions League, però, con la Roma ormai staccata, il Milan e la Juventus in affanno, è ghiotta e dalle parti di Formello sanno che sarebbe davvero un peccato lasciarsela sfuggire, così, senza nemmeno provarci fino in fondo.

E, in tal senso, importante sarà l’attuale sessione invernale di calciomercato, per cercare di coprire quei buchi dell’attuale rosa che non permettono a Mister Baroni di poter scegliere tra alternative valide almeno quanto agli attuali titolari. In quest’ottica è arrivato dal Bayern Monaco, Aijron Ibrahimovic, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa dieci milioni di euro.

Lazio, si cerca un difensore e un centrocampista

L’ex Frosinone, però, non è di certo quel centrocampista di cui Marco Baroni ha bisogno per rinforzare una mediana povera di alternative valide ai titolarissimi Rovella e Guendouzi. Ibra, infatti, è più un’ala-trequartista che si può alternare con i titolari che agiscono nei tre dietro alla prima punta nel 4231 proposto dal tecnico ex Lecce.

La Lazio, però, nella persona del suo direttore sportivo, Fabiani, è al lavoro per regalare altri due colpi al proprio allenatore. Si tratta di un difensore centrale e di un centrocampista puro. Per poter arrivare a questi due calciatori, intanto, si dovrà sbloccare l’indice di liquidità e quindi bisognerà prima cedere qualcuno dell’attuale rosa che non rientra più nei piani della società.

Mercato Lazio, ecco i nomi sul taccuino di Fabiani

I nomi sul taccuino di Fabiani sono quelli di Fagioli della Juventus e Atangana del Reims per il centrocampo, mentre per la difesa piacciono molto Faes del Leicester e Kike Salas del Siviglia. Nel primo ruolo si proverà a piazzare Castrovilli che non rientra nei piani dell’allenatore e l’obiettivo numero uno è il centrocampista bianconcero per cui però servono 25 milioni di euro.

La Lazio vorrebbe fare due operazioni in prestito con diritto di riscatto, ma difficilmente le squadre proprietarie del calciatori summenzionati, almeno in questa fase del mercato, apriranno a questa formula. Fabiani resta alla finestra e spera in qualche apertura che possa sbloccare queste trattative già in qualche modo avviate.