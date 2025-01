Altro che ritorno al Napoli: il calciatore sogna una nuova occasione | Scelta la sua destinazione

Non vorrebbe tornare al Napoli ma giocarsi le sue carte altrove: ecco dove potrebbe continuare la propria carriera

Il Napoli potrebbe essere il protagonista assoluto delle ultime settimane di trattative della finestra invernale di mercato, come accaduto fino a questo momento. In particolare è finito al centro dell’attenzione il caso di Kvaratskhelia. Il talento georgiano, come accaduto con Victor Osimhen, artefice del terzo scudetto dei partenopei, ha scelto di lasciare il capoluogo napoletano per cercare fortuna al PSG.

Una situazione che ha spinto i vertici a fare delle importanti valutazioni sul possibile sostituto. In tal senso ci sono diverse ipotesi sul tavolo, sia tra gli attaccanti italiani che quelli attualmente all’esterno.

Il nome più caldo è quello di Federico Chiesa, ai margini del Liverpool nonostante la prima rete siglata ad Anfield nella sfida dello scorso weekend. Più defilata la pista che porta a un ritorno di Lorenzo Insigne che ha espresso il desiderio di giocare di nuovo in Italia, con altri club, dalla Fiorentina al Como, che si sono mostrate interessate all’esterno azzurro.

Non vuole fare ritorno a Napoli, sa di non avere chance di titolarità

Il Napoli poi ha diversi giocatori in prestito che stanno maturando per poi tornare all’ombra del Vesuvio. Cheddira milita nell’Espanyol nella Liga spagnolo mentre Gianluca Gaetano è rimasto a Cagliari dopo aver contribuito alla salvezza dei sardi la scorsa stagione.

Un altro talento cresciuto nelle giovanili dei partenopei è Alessandro Zanoli che vi sta ritagliando spazio nel Genoa. Il laterale classe 2000 è stato intervistato di recente da Il Secolo XIX e ha espresso il desiderio di proseguire la propria parentesi con il Grifone.

Le sue parole sono chiare: ora la palla spetta ai vertici del club

Un obiettivo che può concretizzarsi dato il diritto di riscatto che la dirigenza rossoblu può esercitare nei confronti di Zanoli: “Mi auguro di continuare a migliorare, di raggiungere la salvezza con la squadra e di guadagnarmi il riscatto con il Genoa”.

La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza: “Sono in prestito dal Napoli e c’è un riscatto, qui sto bene, voglio continuare a vestire la maglia rossoblù. Vengo da due anni complicati e altalenanti, ora sento di aver colto la chance giusta“. Ora però spetta alla dirigenza del club ligure fare di tutto per tenere ancora in rosa il calciatore.