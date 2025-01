Paulo Dybala fa tremare i tifosi: si prepara a lasciare la Capitale | Idee chiare sul suo futuro

Continua, come ad ogni sessione di calciomercato, il tormentone sul fuoriclasse argentino che sembra sempre sul punto di lasciare la Roma.

Dybala resta, Dybala va. Almeno ogni sei mesi, ormai da circa un paio d’anni, appare essere continuamente questo il dilemma che attanaglia tutti i tifosi e l’ambiente giallorosso, che si lega ad uno dei pochi fuoriclasse che ancora giocano nella nostra Serie A.

Il campione argentino fu il grande colpo di mercato, a parametro zero, della Roma nell’estate del 2022, quando venne presentato come l’ottavo Re di Roma. Da quel momento in poi ha fatto impazzire il popolo romanista con le sue giocate in campo, ma è stato anche, e come al solito, parecchio fuori per infortuni o condizione fisica non ottimale.

Anche per queste ragioni, quindi, la società giallorossa, che gli corrisponde un lauto stipendio stagionale, non ha mai nascosto l’intenzione di cederlo e, nel frattempo, ha inserito una clausola all’interno del contratto, che si prolunga automaticamente per un altro anno al raggiungimento di un certo numero di presenze stagionali.

Nel frattempo, però, un’altra clausola presente all’interno di questo accordo tra le parti, è appena scaduta. Si trattava di un’ipotetica offerta da 12 milioni di euro con cui Dybala si sarebbe svincolato e che tornerà ad essere in piedi se il contratto dell’argentino si allungherà oltre il 30 giugno 2025.

Dybala, il sogno resta quello di vincere la Champions

Dybala, quindi, che fino a qualche settimana fa sembrava sul piede di partenza, anche in questo gennaio, è destinato a rimanere a Roma, anche per volere di Claudio Ranieri. In questo modo il suo contratto si allungherà di un’altra stagione, ma a quel punto il tormentone sul suo futuro si ripresenterà in estate.

Negli ultimi giorni, inoltre, La Joya ha rilasciato una breve intervista su Twitch con lo streamer C0ker ed insieme al compagno di squadra e di nazionale Leandro Paredes. A margine di questa apparizione in streaming, Dybala ha ammesso di coltivare il sogno di voler vincere la Champions League, con la Roma o comunque altrove.

Dybala, possibile futuro a Parigi?

Vista la situazione di classifica, però, difficilmente i giallorossi parteciperanno alla prossima Champions, a meno che non riescano a vincere l’Europa League. Dybala non ha mai giocato la competizione più importante per club con la maglia giallorossa e, quindi, anche per questa ragione, potrebbe spingere per essere ceduto in estate.

Negli ultimi tempi le uniche offerte che sono arrivate per lui sono quelle arabe e del Galatasaray e anche questo lo ha convinto a restare a Roma. Sempre durante l’intervista su Twitch, inoltre, Dybala ha ammesso che in passato ha ricevuto due offerte di club europei importanti. Uno di questi era il Paris Saint Germain. E, chissà se il futuro del fuoriclasse argentino non possa essere proprio a Parigi.