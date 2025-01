Vlahovic via da Torino: Giuntoli ha già il nome del suo sostituto | Sono ore caldissime per il futuro

Il calciatore serbo continua ad essere messo in discussione e potrebbe essere presto ceduto dalla Juventus.

Così come successo in estate, il mercato della Juventus è in continuo fermento, con Cristiano Giuntoli che è perennemente al lavoro per cercare di regalare a Thiago Motta quei rinforzi che sono necessari per allargare la rosa e permettere alla squadra di essere ancora più competitiva.

L’ex direttore sportivo del Napoli ha chiuso già per l’acquisto di Alberto Costa, terzino destro portoghese che è arrivato dal Vitoria Guimaraes, e di Kolo Muani che arriva in prestito secco per sei mesi dal Paris Saint Germain.

La situazione è in divenire, ma intanto, in casa Juventus, Giuntoli deve anche necessariamente pensare all’entrata di almeno due difensori centrali, ruolo in cui il club bianconero è orfano degli infortunati Bremer e Cabal e del partente Danilo.

Infine ci sarebbe da sistemare la situazione Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e percepisce uno stipendio altissimo da circa 12 milioni di euro. Lui non ha intenzione di abbassarselo, mentre il club bianconero non vuole rinnovarglielo a certe cifre. C’è poi la questione tecnica che resta perennemente aperta.

Vlahovic, il futuro è lontano dalla Juventus?

Vlahovic, nonostante i gol li abbia sempre fatti, continua a non convincere del tutto, ma soprattutto non sembra essere l’attaccante ideale per Thiago Motta. Oltre a Kolo Muani, infatti, non è un mistero che alla Juventus continua a piacere anche Joshua Zirkzee del Manchester United e che la società cederebbe il serbo se arrivasse l’offerta giusta.

Nel frattempo, però, la sfida di campionato, di martedì 14 gennaio, contro l’Atalanta, è stata anche l’occasione tra i dirigenti delle due società per parlare di mercato. Dopo l’operazione Koopmeiners, perfezionata lo scorso agosto, non è escluso che tra le due compagini possano esserci altre trattative.

Mercato Juve, per l’attacco piace anche Retegui

Alla Juventus piacciono molto il brasiliano Ederson, il difensore/centrocampista Scalvini e l’attaccante Mateo Retegui. I primi due sembrano avere un prezzo quasi proibitivo, ma soprattutto molta concorrenza, con diverse squadre che sono sulle loro tracce. L’attaccante naturalizzato italiano, invece, potrebbe avere un prezzo che si aggira tra i 45-50 milioni di euro.

Gasperini ha già Scamacca in casa che lo potrebbe sostituire, mentre la Juventus investirebbe la cifra che eventualmente entrerebbe con la cessione di Vlahovic, o parte di essa, per provare l’offensiva per l’ex attaccante del Genoa e attuale capocannoniere del campionato di Serie A.