“Finisce un percorso”: tifosi dell’Inter disperati dopo l’annuncio | Non scenderà più in campo

Ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio giocato, i tifosi dell’Inter restano spiazzati dal suo annuncio: si congeda con un lungo messaggio

L’Inter ha avuto, sia durante la presidenza di Massimo Moratti che negli anni successivi, una folta colonia argentina. Il Triplete del 2010 ha visto il fondamentale apporto di Esteban Cambiasso in mezzo al campo e di Diego Milito al centro dell’attacco, con la doppietta decisiva nella finale di Champions di Madrid e con il titolo di capocannoniere in campionato.

L’attuale capitano dei nerazzurri è stato decisivo con la Nazionale albiceleste nella conquista dell’ultima Copa America con la rete del trionfo nella finale in cui è stata battuta la Colombia.

Ma sono anche altri i campioni argentini che si sono contraddistinti con il club di Viale della Liberazione. Uno di questi è originario dell’area metropolitana di Buenos Aires, figlio d’arte dato che il padre ha militato nell’Independiente.

Calciatore dal notevole bagaglio tecnico, si è saputo distinguere per le doti nel dribbling e l’abilità nel concludere a rete con entrambi i piedi. La sua duttilità tattica gli ha permesso di ricoprire varie posizioni nel reparto offensivo, prediligendo il ruolo di attaccante laterale per accentrarsi e arrivare al tiro.

L’annuncio spiazza la curva interista: dice basta al calcio giocato

Lui è Mauro Zarate che ha militato tra le fila anche della Lazio, della Fiorentina e del Cosenza, con tre presenze in Calabria la passata stagione. La punta ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

L’annuncio è arrivato con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Il percorso più bello della mia vita arriva alla fine. Quanto è difficile scrivere queste parole, con il cuore in mano e tanti ricordi così vivi. Finisce un percorso, nel mio caso finisce il percorso più bello della mia vita, perché da quando sono nato ho vissuto e respirato calcio. Uno sport che mi ha insegnato disciplina, dedizione e sacrificio, uno sport che dal giorno in cui ho ragione vivo con amore e passione“.

Ora sguardo al futuro, i nuovi obiettivi del talento ex Inter

Tanti i ricordi che porterà con sè: “Tutto quello che ho imparato nella vita è stato fatto col pallone al mio fianco. Impossibile non emozionarmi nel ricordare ogni passo della mia carriera, porterò sempre nel cuore ogni club e ogni città in cui sono stato“.

E poi la promessa di non abbandonare questo mondo: “Grazie ai miei genitori per quello che sono, a ogni staff tecnico, compagno, molti dei quali amici, dirigenza e a tutti quelli con cui ho giocato e condiviso questo sport che è il più bello del mondo. Oggi saluto questa professione così bella per iniziarne una nuova. Saluto come giocatore ma non saluterò mai il calcio“.