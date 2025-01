Tifosi furiosi con il tecnico: bordate di fischi allo stadio | Il suo futuro adesso è in bilico

I sostenitori del club hanno fatto sentire la propria voce contro il proprio allenatore che ora rischia il posto.

Il calcio sa essere crudele e a volte terribilmente irriconoscente e dalla memoria corta. Soprattutto i tifosi di una squadra di calcio, poi, a volte sembrano avere la memoria corta e capita di sentire dei fischi indirizzati a calciatori, o allenatori, che sarebbero stati difficili da pronosticare.

L’ultimo allenatore a cui sono stati indirizzati, però, è uno che ha vinto davvero tanto e che ha fatto la storia di questo sport, ma soprattutto di due delle squadre più importanti del panorama calcistico europeo. Eppure, si sa, quando le cose non vanno per il verso giusto, è proprio l’allenatore, di solito, a pagare per tutti.

A volte questo succede anche in maniera ingiusta, come è capitato a Mister Daniele De Rossi a settembre alla Roma. Altre volte, invece, il cambio di allenatore e l’esonero, ha portato i frutti sperati e le squadre che hanno optato per l’avvicendamento tecnico hanno cominciato a marciare e fare punti.

Il secondo cambio di panchina in casa Roma, per esempio, quello avvenuto tra Juric e Claudio Ranieri a novembre, ha portato i suoi frutti ed era assolutamente necessario. Al momento sono stati positivi anche quelli che si sono visti a Lecce, con Giampaolo arrivato al posto di Gotti, e a Genova, sponda rossoblù, con Mister Vieira che ha preso il posto di Alberto Gilardino. Per giudicare, invece, l’operato di Conceicao al Milan, dopo l’esonero di Paulo Fonseca, ci vorrà ancora del tempo.

Real Madrid, i tifosi contestano Ancelotti

Non se la passa benissimo, invece, un altro ex allenatore del Milan, leggenda vivente del club rossonero, sia come tecnico che come ex calciatore. Stiamo parlando di Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio a cui, incredibilmente, i tifosi del Real Madrid hanno dedicato dei fischi durante l’ultimo match al Santiago Bernabeu.

I sostenitori del club più vincente della storia, infatti, non hanno perdonato al tecnico italiano il 2-5 subito in finale di Supercoppa Italiana contro il Barcellona e, nell’ottavo di finale di Coppa del Re, andato in scena giovedì sera al Bernabeu, tra i padroni di casa e il Celta Vigo, hanno fischiato e contestato addirittura uno come Carlo Ancelotti che ha vinto 15 trofei da allenatore del Real Madrid ed è attualmente il tecnico più vittorioso nell’intera storia madridista.

Ancelotti, il futuro è lontano da Madrid

Una stagione che in realtà non sta andando benissimo in casa Real. Oltre alla Supercoppa persa contro il Barcellona, infatti, i Blancos hanno subito altre sconfitte pesanti in stagione. Quella sempre contro il Barça in casa in campionato per 0-4 a fine ottobre e quella contro il Milan, ancora a Madrid, in Champions League per 1-3.

Il cammino in Champions fin qui è stato un mezzo disastro ed in campionato sono dietro ai cugini dell’Atletico. Ecco che, quindi, per Ancelotti, al di là della contestazione dei suoi tifosi, questi potrebbero essere gli ultimi mesi da allenatore del Real Madrid. Per lui un possibile futuro con la Nazionale brasiliana, ma anche una suggestione da non sottovalutare: l’ipotesi del ritorno alla Roma, squadra con cui ha vinto uno Scudetto da calciatore.