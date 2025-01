Ha firmato un nuovo accordo: ancora due stagioni in biancazzurro | L’annuncio della società

Continua ad infiammarsi la sessione invernale di calciomercato e arriva un accordo che diventa ufficiale grazie all’ultimo comunicato.

Un nuovo contratto, firmato fino al giugno 2027, permetterà al club di legarsi all’importante figura anche per i prossimi due anni. Il comunicato del club biancoceleste scioglie ogni dubbio e dà una certezza in più in vista del prossimo futuro.

La sessione invernale di calciomercato si è definitivamente infiammata e sta regalando colpi di scena davvero inaspettati. Sia per quel che riguarda la nostra Serie A, ma anche negli altri campionati europei non mancano le sorprese e i movimenti di un certo livello.

In Italia le ultime ore di mercato sono state infiammate dalla questione relativa a Kvaratskhelia e al suo passaggio al Paris Saint Germain. Una trattativa da quasi 80 milioni di euro che sposta un capitale importante, ma allo stesso tempo un top player europeo, nel mercato di gennaio.

Anche la situazione legata all’attaccante della Juventus, all’interesse concreto del Milan verso Marcus Rashford, alle tante ed importanti operazioni in casa Como, alla possibile cessione di Davide Frattesi da parte dell’Inter, però, stanno ravvivando una sessione invernale che si preannunciava decisamente più tranquilla.

Marsiglia, Benatia è il nuovo ds

Spostandoci in Francia, intanto, è ufficiale la nomina a nuovo direttore sportivo del Marsiglia per l’ex difensore di Roma e Juventus, Mehdi Benatia. Quest’ultimo era già consigliere del club, per quel che riguarda il mercato, dal novembre 2023, ma ora ne prenderà direttamente le redini.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, per l’ex difensore centrale è stato fondamentale il rapporto con il presidente Pablo Longoria, con cui ha ricostruito la squadra negli ultimi 15 mesi, perfezionando acquisti come quelli di Rabiot, Greenwood e Hojbjerg, ma anche scegliendo il tecnico Roberto De Zerbi.

Benatia, il comunicato del Marsiglia

Scelte che si stanno rivelando azzeccate e che hanno portato i francesi, almeno per il momento, al secondo posto in classifica in Ligue 1 alle spalle del Paris Saint Germain. Dopo la disastrosa stagione passata, quindi, una rinascita per il club marsigliese e tanto del merito di questo andamento va al nuovo direttore sportivo, Benatia.

L’ex Roma e Juventus ha firmato un accordo valido fino a giugno 2027, ovvero per altri due anni e mezzo , che è stato ufficializzato dall’Olympique Marsiglia attraverso una nota stampa in cui il club si dice soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto fin qui da Benatia come consigliere per il mercato.