Questi club italiani stanno per diventare ancora più ricchi: in arrivo diversi milioni | Le stime da capogiro

Alcune squadre della nostra Serie A potrebbero ricevere a breve una montagna di denaro fresco che sarebbe ossigeno per le rispettive casse societarie.

La nostra Serie A, soprattutto dal punto di vista economico, ha da tempo ceduto il passo, come prestigio e come fatturato, alla ricchissima Premier League, ma anche ad altri campionati del Vecchio Continente. Le nostre squadre, anche le migliori, non riescono più a tenere il passo delle big europee.

Anche se negli ultimi anni la forbice si sta assottigliando sempre di più e qualche nostro club sta recuperando posizioni strategiche, la distanza tra la Serie A e la Premier League, soprattutto, è ancora abissale e difficilmente le cose cambieranno a breve.

Rispetto ai club inglesi, infatti, le nostre squadre percepiscono molto meno da sponsor, da introiti derivanti gli stadi di proprietà, di cui in Italia continuiamo ad essere incredibilmente quasi del tutto sprovvisti, ma soprattutto da quelli che derivano dai diritti televisivi.

E, così, si finisce per decidere di fare la Supercoppa Italiana lontano dall’Italia, di scegliere i soldi dell’Arabia Saudita e di accettare di cambiare formula, scegliendo la Final Four, stadi e mese in cui giocarla. L’ultima Supercoppa ha portato circa 10 milioni di euro nelle casse del Milan, club vincitore del trofeo.

Champions League, pioggia d’oro per le nostre squadre

Il Milan, però, è anche una delle quattro società che, a breve, potrebbero ricevere una montagna di denaro fresco dalla partecipazione alla nuova Champions League, ma soprattutto in virtù della qualificazione ai playoff o direttamente agli ottavi di finale. Tantissimi soldi che rendono l’idea di come, per alcune società, sia davvero fondamentale qualificarsi e partecipare alla più importante competizione per club del Vecchio Continente.

Con la nuova formula della Champions League, infatti, sono aumentati i ricavi totali e i montepremi dei club e si diventa ricchi anche soltanto partecipandovi. Una vera e propria pioggia d’oro che cade nelle casse delle 36 finaliste.

Champions League, ecco le cifre che guadagneranno le italiane

Tra le italiane l’Inter è quella che ha incassato di più, fino a questo momento, con dei ricavi che hanno già superato quelli totali della Champions della stagione precedente. Qualificandosi ai playoff di quest’anno, anche se i nerazzurri sono davvero ad un passo dagli ottavi di finale, il club nerazzurro si metterà in tasca minimo una settantina di milioni. Se la squadra allenata da Simone Inzaghi, poi, dovesse vincere le due ultime partite contro Sparta Praga e Monaco arriverebbe a quota 75.

Pioggia di denaro, però, anche per le altre italiane. La Juve e l’Atalanta oscillano tra 61 e 70 milioni di guadagno, mentre il Milan tra 54 e 62. E, queste, sono ovviamente proiezioni realistiche in base alla classifica di questo momento, ma migliorando la posizione attuale, anche le cifre aumenterebbero. Anche il Bologna, che lascerà il torneo al primo turno ed è quasi fuori anche dalla possibilità di qualificarsi ai playoff, porterà a casa una discreta cifra, e cioè almeno 28 milioni.